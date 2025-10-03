Liverpool devra composer sans Alisson Becker (33 ans, 11 matchs toutes compétitions cette saison) pendant un moment. Sorti sur blessure contre Galatasaray (défaite 1-0) mardi en Ligue des Champions, le gardien des Reds souffre d’une lésion à la cuisse. Son pépin physique va l’éloigner des terrains pendant six semaines, annonce la presse anglaise.

C’est évidemment un coup dur pour l’actuel leader de Premier League et le Brésilien seulement attendu après la trêve internationale de novembre. D’ici là, le manager Arne Slot s’appuiera sur le portier numéro 2 Giorgi Mamardashvili (25 ans, 2 matchs toutes compétitions cette saison).