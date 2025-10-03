Publié le 3 Oct 2025 - 20:54
THIES - SANTE :

La Fondation Pape Matar Sarr s’engage aux côtés de l’hôpital régional

 

Le top management de la Fondation Pape Matar Sarr a été reçu  par la direction de l’hôpital régional de Thiès, dirigée par Mme Mariama Cissokho, accompagnée de ses principaux collaborateurs. Cette rencontre avait pour objectif de présenter la vision, les actions et les perspectives de la Fondation, tout en échangeant directement avec les responsables de l’hôpital afin d’identifier les besoins prioritaires de cette structure de santé de référence dans la région.

Mme Cissokho a salué l’initiative et exprimé sa gratitude envers le footballeur international Pape Matar Sarr pour son engagement social. Elle a également formulé des prières pour la réussite de ses projets, soulignant la noblesse de son geste en faveur des populations.

Des besoins urgents exprimés

Au cours des échanges, plusieurs besoins critiques ont été mis en avant par la direction de l’hôpital, parmi lesquels : le renforcement en lits d’hospitalisation ; l’acquisition d’équipements médicaux essentiels (scanner, fauteuils dentaires, matériel de bloc opératoire) ; la réhabilitation des infrastructures (toilettes, peinture, portes) ; la construction d’abris pour les accompagnants ; la dotation d’une ambulance médicalisée et d’un véhicule utilitaire ; ainsi que l’amélioration globale de l’environnement hospitalier.

En réponse, la Fondation a réaffirmé sa détermination à accompagner l’hôpital régional de Thiès, avec une approche progressive et pragmatique. Les besoins les plus urgents, notamment l’acquisition de lits d’hospitalisation, seront traités en priorité.

À travers cette démarche, la Fondation Pape Matar Sarr confirme sa volonté de contribuer durablement au développement du secteur de la santé au Sénégal et d’améliorer les conditions de prise en charge des malades et de leurs familles.

Ndeye Diallo (Thiès)

social
