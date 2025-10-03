Publié le 3 Oct 2025 - 16:42

DGID

 

Depuis quelques jours, l’on parle d’un piratage du système informatique de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID). Jusqu’à présent, ce n’étaient que des spéculations. Mais hier, un communiqué de l’institution laisse croire que c’est vrai. En effet, elle a informé ses usagers d’une indisponibilité temporaire de ses services sans mentionner qu’il s’agit d’une cyberattaque.

Selon le communiqué publié, cette interruption fait suite à un problème technique identifié, pour lequel des mesures de sécurité préventives ont été immédiatement mises en place afin de protéger les infrastructures. La DGID tient à rassurer les contribuables en les informant que la situation est maîtrisée et que des actions sont en cours pour rétablir complètement le réseau dans les meilleurs délais.

Pour limiter l’impact sur les usagers, un plan de continuité du service a été déployé. Pendant cette période, toutes les demandes de services et opérations de paiement peuvent être réalisées directement au niveau des guichets physiques, avec délivrance de quittances sécurisées.

