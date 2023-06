La CJRS SUR L’AFFAIRE WALF

‘’La Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) s’émeut et condamne fermement la suspension du signal de Walfadjri TV pour 30 jours. Une mesure excessive et inadmissible dans un pays démocratique comme le Sénégal. La CJRS apporte un soutien sans réserve au groupe Walfadjri et marque sa solidarité aux employés, plus particulièrement aux nombreux jeunes reporters qui sont des victimes collatérales de cette situation regrettable’’, écrit le bureau de la CJRS dirigé par Migui Maram Ndiaye.

Elle invite ‘’le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique à revoir sa position afin de préserver l’outil de travail de nombreux pères, mères et soutiens de famille qui risquent de perdre leur emploi. Nous appelons également l’État à privilégier le dialogue et la concertation pour préserver la démocratie, la liberté d’expression, la liberté d’opinion et la liberté d’informer’’.

Elle ‘’appelle également les différentes associations de presse à s’unir derrière le groupe Walfadjri et à lui apporter un soutien sans condition dans cette lutte qui nous engage tous. Walfadjri est un groupe de presse à l’histoire remarquable qui a participé de manière active à la lutte pour les valeurs démocratiques du Sénégal. Il est de notre devoir, à tous, de préserver son héritage. Aujourd’hui, c’est Walfadjri, demain ça peut être n’importe quel autre organe de presse’’, lit-on dans la note.