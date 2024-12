Conformément à sa mission économique, l’Administration des douanes a mis en place des régimes économiques et particuliers ainsi que des mesures de facilitation qui impactent positivement la promotion, la compétitivité et la résilience des entreprises. Parmi ces mesures, selon un communiqué, figure le programme Opérateur économique agréé (OEA). Lancé en mars 2024 pour remplacer le Programme de partenaires privilégiés (PPP) qui a fait son temps, le programme OEA est plus ambitieux et présente plusieurs avantages.

Il a été au centre de la présence des douanes à la Fidak 2024, avec comme activité phare un panel autour du thème "Statut de l’opérateur économique agréé, un partenariat bénéfique au service de la compétitivité". Présidé par le directeur général des Douanes, ce panel a réuni des partenaires de premier plan de l’Administration douanière, des entreprises bénéficiaires du statut OEA et d’autres opérateurs économiques souhaitant intégrer le programme.

...L’autre temps fort de la journée de la douane à la Fidak 2024 a été la visite du directeur général au musée des douanes qui a pris ses quartiers au pavillon brun. Le Dr Mbaye Ndiaye a également visité les stands des administrations sœurs du ministère des Finances et du Budget, l'occasion de communier avec les agents et exposants, et de saluer les innovations apportées à l’organisation, notamment la démarche inclusive et fédérative de l’ensemble du département ministériel. Par ailleurs, les douanes sénégalaises ont joué la carte de la proximité, avec l’ouverture d’un bureau de dédouanement spécial dédié à la Fidak.

Les exposants bénéficient d’admissions temporaires exceptionnelles, de procédures douanières simplifiées spécifiques, de la possibilité de régularisation par le paiement des droits et taxes des marchandises vendues, et, au besoin, de l’autorisation de réexporter les reliquats.

"Actrices majeures de la promotion de l’activité économique, dont le tourisme, les douanes sénégalaises apportent une grande contribution à la mobilisation de ressources budgétaires nécessaires au financement des politiques publiques, notamment le développement touristique. En plus de cela, la douane accompagne, à travers des mesures de facilitation, l’organisation d’événements touristiques, aide à la promotion de programmes d’investissement dans le secteur du tourisme et assiste les touristes pendant leur séjour sur le territoire national. Tout cela en application de sa politique de facilitation et de sécurisation des échanges, en adéquation avec le Code des investissements et le statut des zones économiques spéciales", informe le document.