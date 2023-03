La cérémonie de lancement de la campagne ‘’Taamu Sénégal’’ a eu lieu, ce dimanche 19 mars 2023, au phare des Mamelles, sur ce site chargé d’histoires, pour célébrer le tourisme interne. L'objectif principal de cette initiative est de favoriser la rencontre de l'offre touristique et de la demande nationale.

La campagne "Taamu Sénégal 2023" mettra l'accent sur des expériences et activités touristiques, des émotions, des envies de découverte et de voyage s'appuyant sur une offre à la fois renouvelée et diversifiée de produits touristiques. Il s'agit d'inciter davantage les nationaux, les résidents et la diaspora à découvrir les expériences touristiques exceptionnelles de la destination Sénégal à vivre seul, en couple, entre amis ou en famille. "Taamu Sénégal 2023" sera réalisée avec les influenceurs et avec une campagne digitale et médiatique”, a fait savoir le directeur général de l'ASPT, Papa Mahawa Diouf.

Il soutient qu’avec le secteur privé, les hôteliers, les agences de voyages et tous les acteurs du tourisme sénégalais, ils se sont retrouvés pour lancer la campagne 2023 de “Taamu “Sénégal. D’ailleurs, le directeur général de l'ASPT a évoqué qu’ils vont plus faire voir les sites touristiques dans chaque pôle. “Nous avons des espaces à explorer un peu partout dans le Sénégal et ce que nous comptons faire : rapprocher l’offre nationale touristique. Nous avons la présence de tous les acteurs qui contribuent à façonner l’offre touristique”.

Diaspora

Selon M. Diouf, depuis quelques années, ils ont commencé à travailler avec la diaspora. À chaque fois qu’ils vont à l’étranger, ils prennent un moment pour discuter avec elle et essayer d’exposer les produits touristiques sénégalais et faire se rencontrer les secteurs privés et la communauté nationale installée un peu partout dans la diaspora. À l’en croire, l’idée est de rapprocher l’offre et la demande. Faire mieux connaître l’offre touristique sénégalaise, sa variété, ses multiples expériences possibles et la rapprocher de la demande nationale.

Il souligne que cette deuxième phase va inciter les nationaux, les résidents et notamment la diaspora à préférer les expériences touristiques de la destination Sénégal. “Nous ambitionnons, par-là, susciter les émotions et les envies de découverte et de voyage au Sénégal, en vous invitant à vivre, seul, entre amis ou en familles les multiples expériences qu’offre la destination Sénégal. Soyez le premier sénégalais à expérimenter les sept merveilles du Sénégal classées patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Ces étoiles qui font briller notre destination. Voilà les challenges que veut susciter ‘Taamu Sénégal’, un appel au consommer local, une invite au Made in Sénégal’’.

Pape Mahawa Diouf insiste que la campagne “Taamu Sénégal’’ vise les nationaux. ‘’Il n’y a pas trop de risques, de ce point de vue. Le Sénégal à une très bonne réputation à l’international. Et c’est l’une des premières démocraties du continent. Nous n’avons aucun doute que nous continuerons de préserver cette réputation de terre d’accueil et d’expérience touristique positive. Cette fois, on veut faire des expériences possibles’’.

Ainsi, il dit son optimisme quant au succès de la campagne “Taamu Sénégal’’ qui va devrait avoir des effets positifs dans l’incitation aux Sénégalais à consommer davantage du tourisme dans leur propre pays.

DIANA DIA (STAGIAIRE)