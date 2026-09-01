L'Alliance Pour la République invite le gouvernement à garantir la transparence et la régularité du processus électoral. Elle lui demande de tenir les élections territoriales à date échue.

L'Alliance Pour la République (APR) a adressé un appel pressant au gouvernement du Sénégal pour le respect strict du calendrier électoral fixé pour les élections territoriales de janvier 2027. Dans un communiqué parvenu à EnQuête, le Secrétariat Exécutif National de l'APR réaffirme son attachement aux principes démocratiques et à la stabilité des institutions sénégalaises.

De ce fait, il considère que le respect du calendrier électoral constitue « une exigence fondamentale de la démocratie sénégalaise ». À ce titre, elle invite formellement le gouvernement à prendre « toutes les dispositions nécessaires dans les délais requis afin de permettre la préparation et la tenue effective du scrutin à la date prévue par la loi ». La formation politique souligne que l'État du Sénégal a l'obligation constitutionnelle et électorale de donner aux acteurs politiques et aux citoyens la visibilité indispensable sur les différentes étapes conduisant au scrutin.

Sur la question de la transparence, l'APR insiste sur l'impératif que « les échéances électorales soient connues, prévisibles et respectées ». Elle rejette catégoriquement tout report de fait ou prolongation de fait des mandats des élus territoriaux. L'APR se déclare favorable à toute concertation utile entre le gouvernement, les partis politiques et les acteurs concernés, à condition qu'elle vise à « garantir la transparence, la régularité et la bonne organisation du processus électoral ».

La formation politique rappelle que cette exigence dépasse les intérêts particuliers de quelque formation politique que ce soit. Elle relève d'un principe supérieur : le respect de la parole donnée au peuple et des règles que la République s'est elle-même fixées. Ainsi, l’APR dit réaffirmer, avec responsabilité et sans ambiguïté, que le calendrier électoral doit être strictement respecté, que les élections territoriales doivent se tenir à date échue, et que les mandats électifs ne sauraient être prolongés au-delà de ce que prévoit la loi.

Pour l'APR, il s'agit d'une exigence démocratique, républicaine et de confiance envers les citoyens sénégalais.

AMADOU FALL