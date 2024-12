Lancement du CEFDICDI

Le lancement officiel du Centre d'éducation, de formation et de documentation sur le dialogue islamo-chrétien et le développement intégral (CEFDICDI) s’est déroulé le 6 décembre dernier. La cérémonie, selon une note, a été marquée par une conférence sur le thème ‘’Dialogue intergénérationnel : propos d’époques, propos pour demain ?’’. Cette importante conférence, d’après le document, a permis de revisiter les grandes étapes de l’histoire du dialogue islamo-chrétien, de l’indépendance du Sénégal à nos jours, en mettant le curseur non seulement sur ses points forts, notamment le respect mutuel et l’écoute attentive, mais surtout sur les menaces multiformes.

Cette conférence inaugurale a permis de rendre hommage à de nombreux pionniers et défenseurs du dialogue intergénérationnel qui ont pris part à l’événement, comme Marie Angélique Savané, par ailleurs figure marquante de la lutte pour les droits des femmes. Malgré sa réputation d'être un pays stable, un modèle de coexistence pacifique entre communautés religieuses, le Sénégal n'est pas à l'abri des menaces de toutes sortes qui peuvent troubler le vivre-ensemble.

...Ainsi, le CEFDICDI se fixe pour mission principale de promouvoir et d’institutionnaliser le dialogue islamo-chrétien au Sénégal, assurant un cadre durable pour la coexistence et la compréhension interreligieuses, a renseigné le document. Cela se fera spécifiquement par la prévention des conflits en mettant en place des programmes de médiation et des ateliers de sensibilisation pour prévenir les conflits interreligieux et intervenir proactivement lors de tensions, l’éducation interreligieuse avec le développement des modules d'éducation interreligieuse destinés aux écoles, universités et groupes communautaires pour enseigner le respect, la compréhension et la valeur de la diversité religieuse, la promotion de la coopération à travers un encouragement des initiatives de coopération entre les communautés, comme les projets de développement communautaire et les échanges culturels pour renforcer les liens et la solidarité entre chrétiens et musulmans.