Le week-end dernier, Ensup siège a accueilli la cérémonie du lancement officiel du Mouvement des jeunes journalistes gabonais du Sénégal (MJGS). En effet, cette plateforme, qui réunit les étudiants en journalisme et les professionnels des médias, a pour objectif d’accompagner les étudiants en journalisme et en communication. À cet effet, une conférence, sous le thème ¨ L’orientation dans le métier de journalisme et de la communication¨ y a été associée.

En vue de mettre en avant le métier de journalisme et d’être une valeur ajoutée pour ce pays, les étudiants en journalisme ainsi que ceux évoluant dans le secteur des médias ont lancé, hier à Dakar, le Mouvement des jeunes journalistes gabonais du Sénégal (MJGS).

D’après le vice-président du MJGS, Alvain Obiang, l’objet est avant tout de rassembler tous les étudiants gabonais qui font journalisme et communication, mais également ceux évoluant dans les métiers annexes. ¨Nous avons des objectifs clairs : Promouvoir le journalisme et la liberté de la presse parmi les jeunes Gabonais résidant au Sénégal. Créer un espace de collaboration, d’échange et de partage d’idées entre les jeunes journalistes gabonais. On veut aussi défendre les intérêts professionnels et sociaux des jeunes journalistes. Organiser des formations, des conférences et des événements visant à renforcer les compétences des membres dans les domaines du journalisme, de la communication et des médias. Sensibiliser aux enjeux sociaux, politiques et économiques du Gabon et du Sénégal à travers les médias. Et pour finir, promouvoir la solidarité et l’entraide professionnelle entre les membres, en offrant un soutien mutuel dans le cadre de leurs activités journalistiques et renforcer l’indépendance et la responsabilité des journalistes, en mettant l’accent sur l’éthique et la déontologie professionnelle¨, a-t-il énuméré.

En effet, selon Alvain Obiang, cette initiative est une invitation à la collaboration avec les institutions, les organisations culturelles et les médias locaux.

Une conférence pour édifier sur la spécialisation

Dans une ambiance conviviale, le MJGS a associé à sa cérémonie de lancement une conférence sous le thème ¨L’orientation dans le métier de journalisme et de la communication¨. Les panélistes ont insisté sur l’importance de l’éthique et de la déontologie. Ils sont aussi revenus sur leur participation à cet événement. ¨Réunir et regrouper des étudiants en journalisme et en communication, des étudiants gabonais en l'occurrence, est une initiative louable. Parce qu'aujourd'hui, le métier du journalisme évolue¨, a déclaré le journaliste présentateur à Medi1 TV Afrique Régis Moukila, originaire du Gabon.

Poursuivant, il a mis l’accent sur l’importance d'apporter des outils aux futurs journalistes de demain. ¨Le Sénégal est l'un des pays qui forment énormément de journalistes gabonais et cela montre à suffisance les parfaites relations que le Sénégal et le Gabon entretiennent dans le domaine de la formation au métier du journalisme et de communication¨, a-t-il insisté.

Jean-Paul Ndour, journaliste vedette à Radio futurs médias (RFM), s’est félicité de l’initiative qui permet d’encourager les jeunes à se former dans ce métier. ¨Je pense que c'est une éclaircie dans la grisaille, parce qu'on voit de plus en plus des journalistes, des communicants qui ne sont pas bien formés, qui prêchent le faux pour se faire énormément d'argent, qui vendent des illusions à tout le monde. Donc, ce genre d'initiative, c'est vraiment prometteur et moi, je vous encourage à continuer à aller de l’avant¨.

Dans le même sillage, la directrice de publication du quotidien ‘’EnQuête’’, Bigué Bob, est revenue sur l’impact de l’initiative. Pour elle, c’est l’une des solutions qui permettra aux membres du MJGS d'intégrer les médias locaux. ¨ Il est toujours bien d'avoir ce genre d'association, parce que ça va permettre aux jeunes journalistes d'avoir des références, déclare-t-elle. Quand je parle de références, c'est que quand vous êtes en groupe, il y a des gens qui arrivent à percer et ils vont donner envie à d'autres de vouloir faire pareil¨, a-t-elle poursuivi en insistant sur le fait qu’être une association est le meilleur moyen d’avoir un carnet d’adresses. ¨(…) Quand on est en association, c'est plus facile même d'être en contact avec les jeunes journalistes sénégalais qui sont là et de pouvoir faire des échanges avec les associations professionnelles sénégalaises. Donc, vous pourrez être une voie pour votre communauté¨, chute-t-elle.

Ainsi, le MJGS a pour vision d’être une valeur ajoutée pour la communauté gabonaise vivant au Sénégal, mais aussi pour le pays qui l’accueille.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE