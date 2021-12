Sous le thème ‘’Renforcer le commerce et la logistique’’, des panélistes, regroupés hier à Dakar, ont échangé sur les barrières commerciales au Sénégal. A cette occasion, ils ont mis en place des stratégies pour y apporter des solutions.

Au menu des discussions, le World Logistics Passport (WLP) dont le Sénégal est membre. Une initiative inclusive, couvrant l’ensemble de l’écosystème commercial, du fret et de la logistique, au financement du commerce. C’est ‘’le premier programme mondial de fidélisation logistique dirigé par le secteur privé et visant à promouvoir le transport multimodal international’’. Elle est ainsi conçue pour ‘’fluidifier le flux du commerce mondial, débloquer l’accès au marché grâce à la création de nouvelles routes commerciales, fournir aux membres des itinéraires plus efficaces entre leurs usines et les marchés mondiaux…’’.

En partenariat avec les Émirats arabes unis, le Sénégal a mis en place cet accord pour améliorer le coût et le temps du transport, en s’inspirant de Dubaï qui a réussi le coup. ‘’Les résultats obtenus à Dubaï, qui est le premier hub à implémenter le WLP, ont été un minimum de 30 % d’amélioration du temps et du coût pour les entreprises. Aujourd’hui, Dubaï comporte 17 partenaires, plus de 70 bénéfices et aussi jusqu’à 40 % de réduction des entreprises. De même, une réduction de 48 heures de transport en termes de temps pour la distribution, du port jusqu’à l’aéroport. Nous visons aussi ces résultats avec le Sénégal, qui est un hub privilégié et qui est le plus avancé sur le WLP dans le continent africain’’, a déclaré Anthony O’Sullivan, Directeur des Relations internationales du WLP.

Le projet ne concerne pas seulement ces deux pays. Il comprend, au total, 25 hubs à travers le monde. Déjà, en Afrique, on peut citer l’Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud. Ainsi, comme le précise M. O’Sullivan, ‘’le Sénégal et les entreprises sénégalaises auront l’opportunité de diversifier le commerce, notamment le commerce Sud-Sud, d’accéder au commerce en Amérique latine, qui représente moins de 1 % des exportations des entreprises. Le diversifier plus vers l’Asie et donc renforcer sa résilience pour le pays et tirer le maximum de toutes les opportunités qu’il y a avec le hub Sénégal’’.

Le World Logistics Passport bénéficie d’un ensemble de partenaires experts dans le domaine du commerce de la logistique. Au Brésil, en Chine, en Inde, aux Émirats. ‘’Les meilleurs dans le portuaire, dans l’aéroportuaire et dans les douanes’’, lance M. O’Sullivan. Avec l’objectif de mettre à niveau tous les hubs qui font partie du WLP, un fonds d’investissement de plus d’1 milliard de dollars est mobilisé. Le financement se fait en prises de participation ou du conseil stratégique si nécessaire. Bref, toute forme de support pouvant aider à faire avancer le transport et la logistique du pays. Aussi, il sert à cibler des projets très spécifiques qui participent à l’amélioration de la compétitivité.

De l’avis d’Aliou Ndiaye, Secrétaire général du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, cette mise en place du WLP est d’une grande importance dans le cadre des partenariats avec les Émirats arabes unis. ’’Dans le Plan Sénégal émergent, nous affichons l’ambition de faire du Sénégal un hub logistique sous-régional. C’est pourquoi nous avons un aéroport international moderne, nous avons aussi Air Sénégal… Par conséquent, ce partenariat va nous permettre de bénéficier de l’expérience des Émiratis dans le domaine du commerce et du transport logistique’’. À l’en croire, cette rencontre marque la phase d’opérationnalisation de l’accord, après plusieurs discussions bilatérales entre les deux pays.

En outre, M. Ndiaye estime avantageux cet accord pour les relations entre le Sénégal et la Chine. ‘’La Chine offre beaucoup d’opportunités en termes de renforcement des échanges commerciaux avec l’Afrique. Alors, au regard du positionnement géographique du Sénégal, nous avons beaucoup d’avantages à faire prévaloir, d’où l’importance de faire partie du World Logistics Passport. Cela va nous permettre d’avoir des gains de temps et des réductions de couts d’acheminement des biens que nous échangeons’’, a-t-il dit.

Le Sénégal et les Émirats arabes unis ont conclu, en 2020, cet accord relatif au commerce et à la logistique.

El hadji Fodé Sarr (Stagiaire)