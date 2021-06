Après 10 ans d’absence, l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, a foulé le sol d’Abidjan aux environs de 16 h 30. L‘aéroport Félix Houphouët-Boigny a refusé du monde, au point que le ‘’Woudy’’ n’ait pu accéder au pavillon présidentiel, ‘’par mesure de sécurité’’. Un retour longtemps attendu par une grande partie de la population ivoirienne qui, dès le matin, s’est donné rendez-vous au QG du Front populaire ivoirien (FPI) à Attoban (commune de Cocody). ‘’Merci ! Je suis très heureux d’être avec vous. Je suis heureux de retrouver la Côte d’Ivoire et l’Afrique.

Merci pour votre ténacité. Je sais que je suis ivoirien, mais en prison j’ai su que j’appartenais à l’Afrique’’, a-t-il lancé à ses partisans et à certains membres de l’opposition ivoirienne qui ont effectué le déplacement. Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire, avec à sa tête Henri Konan Bédié, n’a pas voulu se faire raconter l’événement. L’ancien président a toutefois demandé au secrétariat général du parti quelques jours ‘’pour pleurer ses morts’’. Il s’agit de sa mère décédée en octobre 2014 et de son bras droit Abdoudramane Sangaré.

...‘’C’est elle qui m’a fait. Sans elle, je ne serais pas devenu historien, encore moins président de la République. Malheureusement, je n’ai même pas pu rentrer pour l’enterrer et j’en garde encore beaucoup de peine dans mon cœur. J’ai donc demandé à Abdourahmane Sangaré d’organiser ses obsèques et il l’a fait dignement.

Malheureusement, lui également n’est plus là’’. Rappelant ces épisodes douloureux de son exil, il a insisté pour se retirer de la scène politique pendant quelque temps. Aux 16 députés du FPI sortis victorieux des Législatives de mars derniers, Laurent Gbagbo a adressé ses félicitations : ‘’C’est le plus grand nombre de députés que nous avons depuis que nous ne sommes plus au pouvoir. Vous avez mené une grande bataille. Je vous félicite, car c’est le peuple qui vous a choisis.’’ Ce retour ne s’est pas déroulé sans heurt, surtout dans la commune de Port-Bouët où partisans et forces de l’ordre se sont affrontés durant toute la journée.

Le FPI s’est dit surpris par la mobilisation des forces de l’ordre. Selon son secrétaire adjoint Franck Anderson, ‘’des jeunes ont été gazés au carrefour de Koumassi et une quarantaine d’entre eux ont été interpellés au carrefour Akwaba’’, ajoutant que le parti n’a reçu aucun document officiel interdisant les rassemblements. L’ancien président ivoirien est rentré en compagnie de sa seconde épouse Nady Bamba. Il a été définitivement acquitté par la CPI le 31 mars, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.