Tottenham a battu 1-0 Villarreal. Pape Matar Sarr remporte son duel face à Pape Guèye, quelques jours après son pari remporté contre El Hadj Malick Diouf, en Premier League.

Pape Matar Sarr a remporté un autre duel face à un compatriote, trois jours après le pari gagné contre El Hadj Malick Diouf en championnat. Cette fois, c’est Pape Guèye qui est passé à la guillotine. Sarr et les Spurs se sont imposés sur le score d’un but à zéro devant Villarreal, dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, hier. Le choc entre le vainqueur de la dernière Ligue Europa au vainqueur de l’édition 2021 est allé très vite à l’avantage des Anglais.

Sur un centre côté droit de Lucas Bergvall, Luiz Junior a manqué son intervention et a dévié la balle au fond de ses propres filets (1-0, 4e). Mené, Villarreal a pris alors le contrôle du ballon contre une équipe de Tottenham bien organisée et intéressante dans les phases de transition. Du côté des Espagnols, les tentatives ont manqué de précision, à l’image de cette reprise du Canadien Tajon Buchanan qui s’est dérobé nettement sur la droite (25e). Tottenham a accéléré avant la pause et sur la gauche de la surface, Richarlison a pris sa chance, mais il a été contré dans le petit filet gauche (45e).

Après la pause, Villarreal a essayé de revenir, mais Nicolas Pépé a frappé à gauche du but (55e). Résistant jusqu’au bout, Tottenham s’impose sur la plus petite marque contre une équipe trop timide de Villarreal.

Les Spurs démarrent parfaitement leur aventure européenne et valident leur belle performance lors de la victoire sur la pelouse de West Ham (3-0). Pape Matar Sarr et ses coéquipiers peuvent envisager avec plus sérénité le déplacement en Norvège pour affronter le Bodo/Glimt, dans deux semaines. Par contre, Pape Guèye et sa bande doivent mieux faire lors de la réception de la Juventus Turin, qui a été contrainte au nul à domicile face à Dortmund (4-4).

Ousseynou Niang et St-Gilloise démarrent bien

Dans l’autre rencontre du début de soirée, l’Union Saint-Gilloise de Ousseynou Niang se déplaçait sur la pelouse du PSV Eindhoven. Et à la surprise générale, les Belges, qui jouaient leur premier match en Ligue des champions de leur histoire, ont dominé leurs adversaires bataves. Révélation de la saison dernière en Jupiler Pro League, Promise David a ouvert le score sur penalty (1-0, 9e). Plus inspirés offensivement, les visiteurs ont même doublé avant la pause grâce à Anouar Ait El Hadj (2-0, 39e). Le club de Bruxelles a tenu bon. En fin de rencontre, Kevin Mac Allister a même corsé l’addition sur un corner anodin (3-0, 81e). Douche froide pour le club néerlandais qui va vite devoir se ressaisir malgré le but de Ruben Van Bommel, qui est venu sauver l’honneur des siens en fin de rencontre (3-1, 90e).

La nouvelle recrue de Pape Thiaw a joué toute la rencontre sur le côté gauche de l’attaque des Unionistes. Il a obtenu la note de 7 sur Flashscore.

LOUIS GEORGES DIATTA