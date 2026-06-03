Publié le 3 Jun 2026 - 18:09
LDC - PSG/ARSENAL

L’UEFA s’est trompée sur le choix de l’arbitre de la finale

 

Arbitre de la dernière finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal (1-1, 4 tab 3), Daniel Siebert avait fait parler de lui avant la rencontre, car il avait déjà dirigé les Gunners lors du quart de finale aller contre le Sporting CP et lors de la demi-finale retour face à l’Atlético de Madrid. Et pour l’ancien arbitre de Ligue 1 Gilles Veissière, l’UEFA a fait une erreur en le désignant pour la finale. Ce dernier estime même que Siebert a fini par en avoir assez des Gunners.

‘’Je suis en phase à 100%. Le gars en a marre, c’est négatif. Il est dans une finale, il voit bien qu’elle est vilaine. Et puis c’est une erreur de désignation de mettre cet arbitre-là parce qu’il les avait déjà arbitrés en demi-finale. C’est hérétique de faire demi-finale et finale quand on a autant de qualité. C’est l’UEFA qui fait cette erreur. Ils l’ont mis en difficulté. Il les avait déjà arbitrés dans des conditions difficiles contre l’Atlético. Ils lui ont remis une dose, je n’aurais pas aimé être à sa place’’, a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

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