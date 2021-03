Le Bulletin de vote Unique, pour la transparence des élections et l’économie budgétaire

Le bulletin de vote unique est une feuille de papier où figurent les noms, photos et éventuellement, les symboles des partis politiques et des candidats indépendants en compétition à une élection, de la totalité des candidats, ainsi que des cases destinées à être cochées par l’électeur pour exprimer le vote.

L’utilisation du bulletin unique consiste donc à manifester sa préférence pour un candidat ou une liste de candidats parmi d’autres figurant sur un bulletin unique de vote. Il se distingue du système du bulletin multiple qui consiste à introduire dans l’urne le bulletin du candidat pour lequel on a voté.

Les spécialistes le présentent comme étant la formule la plus fiable et la plus équitable en matière d’élection. Le vote est simplifié et rapide. Le dépouillement et le comptage sont plus aisés. Il écarte d’emblée les accusations de ceux des candidats qui seraient amenés à se plaindre de ne pas avoir eu leurs propres bulletins en quantité suffisante dans les bureaux de vote. Tous les candidats sont logés à la même enseigne. Il limite également les controverses liées au phénomène de marchandage des voix qui consiste pour certains candidats à exiger de certains électeurs qu’ils apportent, contre rémunération , la preuve qu’ils n’ont pas voté pour les autres. A cet effet, l’électeur doit ramener de l’isoloir les bulletins des candidats qu’il n’a pas introduit dans l’urne . Ce qui est absurde puisque l’électeur peut puiser dans la caisse poubelle de l’isoloir n’importe quel bulletin.

Par ces temps de « vaches maigres », caractérisée par la rareté des ressources, le bulletin de vote unique permet de faire des économies, alors même que le nombre de candidatures est important. Il concourt à une réduction des frais d’impression et de transport. A titre d’illustration, si au Sénégal nous avons 10 candidatures à une élection et que l’État doit, pour chaque candidat, imprimer 5 millions de bulletins de vote, cela donnera 50 millions de bulletins de vote individuels. Si chaque bulletin coute 50 FCFA, le prix total pour l’impression sera de 2, 5 milliards de FCFA. Alors que si on adopte le bulletin de vote unique, l’État aura à imprimer seulement 5 millions de bulletins uniques et si le cout d’un bulletin est de 300 FCFA (6 fois celui du bulletin individuel), cela donnera 1,5 milliard de FCA, d’où une économie d’un milliard de FCFA.

Le bulletin unique est déjà utilisé dans plusieurs pays, et fonctionne bien. Aux États – Unis, en Allemagne, en Belgique les citoyens votent en cochant le candidat de leur choix sur un bulletin unique. En Afrique, tous les pays qui ont organisé des élections ces dernières années ont utilisé le bulletin de vote unique pour toutes leurs élections. On peut citer pêle mêle, Côte D’ivoire, Ghana, Sierra Léone, Congo Brazzaville, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Burkina FASO, Guinée Conakry, Niger, Bénin, Burundi, Tunisie, Madagascar, Mauritanie, Tchad, Mali, Kenya, Ouganda, Togo etc.

Dans ces pays, le bulletin de vote unique est utilisé pour toutes les élections (Présidentielles, Législatives et Municipales).

Le Sénégal va être l’un des derniers sinon le dernier pays en Afrique à adopter le bulletin de vote unique. Pourquoi ? Les autorités sénégalaises doivent pouvoir répondre à cette question. Les calculs politiciens ne peuvent prospérer. C’est une affaire de réalisme. Les populations des États cités plus haut, sont – elles plus intelligentes que les sénégalais ?

Le Sénégal a toujours été pionnier en Afrique en matière de démocratie, aujourd’hui il suit le peloton. Ce qui explique, en partie, le rang que lui confèrent, les dernières études publiées sur l’état de la démocratie et des libertés.

La mise en œuvre du bulletin unique ne devrait pas poser de problèmes. Le format A4 ou A3 ou autres format dépendra du nombre de candidats à une élection. L’ordre de préséance sur le bulletin unique se fera par tirage au sort, en présence de tous les représentants des candidats.

Il suffit de mener, après son adoption, de véritables campagnes de sensibilisation à travers le pays, avec des jeux de rôle et des opérations de simulation à grande échelle , pour permettre aux citoyens électeurs de maitriser cette nouvelle forme de vote.

Vivement le bulletin de vote unique à partir des toutes prochaines élections.

Babacar LEYE

Citoyen sénégalais

Parcelles Assainies