Babacar Mbengue, 25 ans, tailleur domicilié à Thiès, a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour collecte illicite de données à caractère personnel, détention et diffusion de photos compromettantes de son ex-petite amie.

À la barre, le jeune homme ne nie pas avoir détenu des photos intimes de son ex-petite amie, Yacine Sarr. « Nous sortions ensemble à l’époque, c’est elle qui m’avait demandé un iPhone. Après l’achat du portable, nous avons pris ces photos. Nous étions nus tous les deux dessus », explique-t-il d’un ton posé. Selon lui, ces clichés étaient purement personnels et jamais destinés à circuler. Il jure n’avoir menacé personne ni partagé ces images. D’ailleurs, « nous sommes toujours en contact », a-t-il dit, comme pour justifier son attachement.

Mais de l’autre côté, Yacine Sarr a raconté une version tout autre, bien plus lourde. Consentante au moment de la prise des photos, elle a assuré aujourd’hui avoir été victime de menaces et de chantage. « Il m’a dit qu’il allait publier les images si je refusais de le rejoindre. J’ai transféré ses vocaux à mon oncle, puis à la police », a-t-elle déclaré avec émotion. L’affaire remonte à 2019, et malgré le temps écoulé, les conséquences sont encore bien présentes. Elle dit recevoir jusqu’à trente appels par jour de Babacar, devenu depuis marié et père de famille.

L’enquête a révélé que les images avaient bel et bien été partagées, notamment avec un certain Sidy, ami du prévenu. La procureure, elle, a rappelé la gravité des faits et leur impact sur la vie de la plaignante : « Tu n’es pas le seul à perdre dans cette histoire. Tu es aussi sur ces photos », lui a-t-elle lancé. Une phrase qui a semblé percuter Babacar, qui a promis désormais de supprimer les fichiers et de « laisser Yacine tranquille ».

Malgré ses promesses, Babacar Mbengue a été relaxé du chef de collecte illicite, mais déclaré coupable de diffusion. Il écope de deux ans de prison dont un mois ferme, avec destruction immédiate du téléphone contenant les images.

MAGUETTE NDAO