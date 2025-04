"Le Problème n'est pas la Religion mais bien l'Occupation

Des Juifs Israéliens qui ne se laissent pas entrainés dans la haine ! Face au Sauvage #Netanyahou des vérités simples pleines de fraîcheur à partager largement ! Pour ma part, je le dis, l'écris et le répète: Ce n'est pas la Religion musulmane que je partage avec certains Palestiniens qui fonde mon soutien à la préservation de leur dignité et de leur liberté mais ma croyance intrinsèque que partout sur la Terre toute vie est sacrée et que ce qu'il faut défendre contre tous les barbares c'est la DIGNITE HUMAINE. Les manipulations de part et d'autre est de vouloir ramener la sauvagerie de Netanyahou et de son Gouvernement raciste à une question de lutte civilisationnelle, religieuse et ou de croire que les Palestiniens sont des Musulmans et à ce titre persécutés. Les Palestiniens souffrent, en réalité, de la lâcheté internationale, du vol éhonté de leurs terres, avec la complicité de l'Occident et de certains pays arabes sans compter un leadership interne parfois dépassé!

Défendre nos semblables, c'est nous défendre nous-mêmes contre l'arbitraire, contre la domination de l'homme par l'homme, c'est défendre la vraie fraternité humaine au nom de l'égale dignité, pour la justice, la liberté et la Paix universelle!

Certains me disent mais les Arabes aussi sont des racistes envers les Noirs, je réponds à cela que j' ai la chance de m'aimer profondément pour ne pas me laisser intimider ni par un Blanc d'Occident, ni par un Arabe d'Orient ni du Machrek ni du Maghreb, ni par un Chinois ni par un Russe etc. et que ne je ne crois pas aux généralisations faciles!

Ceci posé, nous Africains dits Sahéliens ou par mépris, du Continent Noir (qui est une belle rigolade coloniale, a-scientifique!), nous savons que nous avons en tout cas pour nous intellectuels sans complexe et ouverts aux souffles fécondants du Monde, un vrai débat à mener sur le Racisme anti Noir dans les pays dits Arabo Musulmans! Ce débat est essentiel et urgent! Comme il l'est en Israël, en Russie, en Chine, en Ukraine etc. !

La bêtise infligée à nous par des Etats et ou des individus ne doit pas être un prétexte pour renoncer à la défense de la DIGNITE de tout l'Homme ! Et surtout ne jamais répondre face au Racisme par l'exercice d'un autre Racisme !

Ma conviction profonde est que, l'Afrique plus que majeure, Fille aînée des Cultures et Civilisations Humaines, a un Devoir moral d'apporter à cette humanité blessée sur toutes les latitudes un "supplément d'âme" en réactivant " le Cogito africain".

Paix à Gaza, Paix au Congo, Paix en Ukraine, Paix au Soudan, Paix en Syrie, Paix pour les Ouighours, Paix pour les Rohingyas, Paix pour les humains qui souffrent ... J'exprime à tous les persécutés de la terre ma compassion et ma parfaite solidarité humaine !

-El Hadji Gorgui Wade Ndoye-

Journaliste accrédité auprès des Nations-Unies à Genève.

PDG ContinentPremier.Com. Initiateur du Gingembre Littéraire.