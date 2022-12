Le chef spirituel de la communauté druze d’Israël, Président du Conseil religieux suprême druze, Sheikh Moafaq Tarif, est en visite à Dakar, depuis le 28 novembre. Il a été invité à participer au Colloque plaidoyer pour le dialogue interreligieux 2022.

Dakar accueille le chef spirituel de la communauté druze d'Israël qui effectue sa première visite au Sénégal. Sheikh Moafaq Tarif a été invité à participer au Colloque plaidoyer pour le dialogue interreligieux organisé par la fondation Konrad Adenauer, l’ambassade d’Israël, l’Ucad, l’Assecod et Timbuktu Institute, les 29 et 30 novembre 2022. D’ailleurs, les conclusions tirées de ce colloque sont en phase d'élaboration. La rencontre s’est tenue sur le thème "Religion et identité".

Plusieurs intervenants ont relevé les tensions qui peuvent parfois exister entre les religions qui doivent être facteurs de convergence entre les hommes.

"Les intervenants sont tombés d'accord sur le rôle des leaders religieux qui va au-delà d’aider le fidèle dans sa foi et dans son passage, mais aussi de montrer l'exemple et parfois de pouvoir donner des solutions", a déclaré, hier, Sheikh Moafaq Tarif, lors d’une conférence de presse qu’il a organisée pour revenir sur son séjour en terre sénégalaise.

Ainsi, il renseigne avoir rendu visite à des chefs religieux du christianisme et de l'islam et déclare avoir été impressionné par cette idée de vivre-ensemble, par le fait que les populations, quelle que soit leur religion, vivent au quotidien ensemble les moments de joie et de tristesse.

Ainsi, le chef spirituel déclare qu’il repart vers Israël enrichi par cette expérience. Et le message qu'il portera aux dignitaires religieux de l'État d’Israël est cette coexistence qu'il a vécue ici au Sénégal. Il indique également qu'ils ont beaucoup à apprendre de ce modèle de coexistence sénégalaise.

Le Sheikh, porteur d'un message de paix du président de l’État Israël au président Macky Sall, invite ce dernier à venir lui rendre visite en Israël. Lors de son audience avec le président Macky Sall, il dit avoir présenté l'état de la coexistence religieuse en Israël, l'harmonie dans laquelle les différentes communautés religieuses israéliennes vivent.

Profitant de son séjour, le Sheikh a également visité l’île historique de Gorée. "Je viens de me recueillir sur l'île de Gorée et j’ai du mal à imaginer que ce lieu a pu autrefois être le témoin de tant de souffrances et d’oppression. Il m'est difficile d’associer à l’humanité les individus qui se sont livrés au trafic d’êtres humains. Même si le temps passe, la douleur reste intacte et vivace. Chaque pierre de cette maison témoigne des horreurs qui se sont produites ici. Le monde entier doit venir se recueillir à Gorée pour que de telles horreurs ne se reproduisent plus jamais ! En tant qu'envoyé de l'État d'Israël, nous ressentons au plus profond de nous l'horreur et la douleur", a-t-il déclaré.

Ainsi, le Sheikh fonde l’espoir que cette visite va contribuer à l'approfondissement des relations entre Israël et le Sénégal. Il a par ailleurs formulé des prières pour que le Sénégal gagne la Coupe du monde Qatar-2022.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)