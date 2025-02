Le Forum du Commerce et Gestion des Systèmes Numériques (COGESYN) organisé par BIZ4LINE Sénégal en partenariat avec ADEN CONSULTING, s’est tenu hier à Dakar, sous le thème : ¨ Souveraineté Numérique et Inclusion : Bâtir une Économie Compétitive et Équitable à l'Ère du Numérique¨. Autrement dit, ce forum visait à rassembler les principaux acteurs du numérique pour réfléchir aux défis et opportunités liés à la transformation digitale au Sénégal.

Le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) a accueilli hier, le Forum du Commerce et de la Gestion des Systèmes Numériques (COGESYN). Cet événement a réuni plusieurs experts nationaux, des institutions publiques et privées ainsi que des représentants du secteur technologique. L’objectif principal du forum était de mettre en avant des solutions innovantes pour renforcer la souveraineté numérique du Sénégal et d’accélérer l’adoption des nouvelles technologies dans divers secteurs économiques. Le Directeur général de BIZ4LINE Sénégal, Oumar Voumadou Mané, est revenu sur les enjeux et les perspectives du forum. ¨BIZ4LINE est une entreprise spécialisée dans la transformation digitale. Nous sommes présents au CICES pour présenter ces outils qui permettent désormais au Sénégal de se positionner dans la compétition internationale¨, a-t-il expliqué. Il a également souligné l’importance de la sensibilisation et de la démonstration des moyens permettant d’atteindre une véritable souveraineté numérique.

Toutefois, il a affirmé que pour booster les initiatives de l'État et pour renforcer la sécurité numérique, vu l'importance des serveurs et leur rôle dans la gestion des données, il faudrait insister sur la transparence. ¨Aujourd'hui, les problématiques actuelles résultent en grande partie d'un manque de transparence. Ce défaut nuit non seulement à la confiance des citoyens, mais aussi à la sécurité des infrastructures numériques. Pour remédier cela, des mesures concrètes doivent être mises en place dès l'année prochaine. ¨Autrement dit, pour le Dg ¨C'est la transparence qui est l'atout ou la réussite de toutes choses qu'on entend¨, déclare-t-il. Poursuivant, sur la question de cybersécurité, il a suggéré des formations que les acteurs de ce secteur peuvent faire ici ou à l'étranger. ¨ On a démontré comment avoir la souveraineté numérique et les centres de données. Maintenant, on a essayé de souligner les carences, de l'armée, de l'éducation, des municipalités etc.¨ Dans cette optique, il soutient que le Sénégal a tout pour réussir mais que se réunir pour pouvoir aller dans ce sens est encore mieux. ¨Il y a des carences et des défaillances dans le système qui est déjà là, et donc il doit être amélioré¨, a-t-il dit.

La marraine de l’évènement, Docteur Rose Wardini, Présidente du mouvement Sénégal Nouveau, va dans le même sens en reconnaissant, que cet événement arrive à point nommé et qu’il représente une véritable révolution pour le développement du Sénégal. ¨ Aujourd'hui, on parle de transformation digitale ou numérique. On se dirige même vers un programme qui s'appelle le New Deal¨, dit-elle. Donc, selon elle, il faudrait généraliser tous les secteurs de l'économie, de la santé, parce que c'est une aubaine. Elle s’explique : ¨ Ça nous fait un gain de temps, un gain de distance par exemple au domaine de la santé. Si on pouvait digitaliser toutes les communes aujourd'hui, nous aurions peut-être un début de réponse pour la couverture maladie universelle, la santé pourrait être mieux organisée et bien modernisée et on pourrait avoir un accès universel à la santé. ¨ En outre, quand on parle d'accès universel, c’est un défi pour la couverture de connectivité. ¨C’est donc cette souveraineté numérique qui va nous aider à atteindre ce défi, parce que si aujourd'hui on digitalisait toutes les communes, on aurait les données personnelles dans les fins fonds du pays et on pourrait peut-être même faire de la télémédecine et ça pourrait être vraiment une réponse, un début de solution à cette couverture maladie universelle¨, insiste-t-elle.

Aucun risque dans la souveraineté numérique

¨Je ne vois pas de risque, bien au contraire, s'il faut l'appliquer dans tous les domaines, dans tous les secteurs de l'économie, de la santé, on pourrait mieux préserver nos données personnelles et mieux maîtriser du point de vue de la sécurité¨, affirme R.W. Elle soutient alors que, c’est une chose chose extraordinaire. Elle encourage des lors, le Sénégal s'approprier les outils comme l’intelligence artificielle et l'appliquer aux données pour pouvoir mieux les sécuriser. ¨ Il faut un changement, une nouvelle technologie, un nouveau système. Il faut bien qu'il développe. Donc je vous en prie, vraiment, encouragez-la communauté. C’est une intelligence artificielle, donc il faut qu'on puisse le faire¨, recommande-t-elle pour finir.

Ainsi, pour garantir une souveraineté numérique le président suggère d’avoir : ¨ Une formation de qualité et une ressource humaine de qualité¨, pour lui, dit-il, c’est ça sa solution. Quant à cette plateforme qui ambitionne, la transformation digitale et sa souveraineté, il en ressort que les propositions seront adopter par l’Etat du Sénégal. Ils vont l’adopter, parce que ça leur permet de compatit, d'avoir une traçabilité, de faire la gestion du temps et de promouvoir les économies numériques¨, affirme Mane. En outre, la souveraineté numérique doit être adopter car elle s’inscrit dans la tendance actuelle et la réponse semble être positive de la part des autorités vu l’effectivité de ce forum.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE