Dakar, Londres, Turin, New York, Gênes, qu'il arpente le terrain du haut de ses 1,92 m ou qu'il donne ses directives depuis la surface technique, Patrick Vieira dégage une autorité naturelle que le temps n'a jamais altérée. Champion du monde 1998, capitaine emblématique des « Invincibles » d'Arsenal, technicien aguerri passé par la Premier League, la Ligue 1 et la Serie A. Depuis hier, nommé sélectionneur du Sénégal, le natif de Dakar s'est imposé comme l'une des figures majeures et les plus complètes du football moderne.

Les racines dakaroises et la genèse cannoise

Né dans le quartier populaire de la Medina à Dakar en 1976, le jeune Patrick quitte le Sénégal à l'âge de huit ans pour s'installer en région parisienne. C'est au FC Trappes qu'il effectue ses premiers pas avant de rejoindre le centre de formation de l'AS Cannes.

Lancé chez les professionnels à seulement dix-sept ans par Luis Fernandez, il impressionne d'emblée par sa présence athlétique et sa lecture du jeu. Preuve de son ascendant naturel sur le groupe, il hérite du brassard de capitaine alors qu'il n'est encore qu'un adolescent.

Après un court passage d'apprentissage à l'AC Milan où il côtoie des figures légendaires comme Marcel Desailly, par ailleurs son coéquipier en Bleus, sans parvenir à s'imposer dans un effectif pléthorique, sa carrière bascule définitivement à l'été 1996 lorsque Arsène Wenger, à peine nommé à la tête d'Arsenal, fait de sa venue une condition sine qua non.

Le métronome du milieu de terrain londonien

À Londres, le Franco-Sénégalais devient en quelques mois l'incarnation moderne du milieu de terrain box-to-box. Du haut de son mètre quatre-vingt-douze, il marie une puissance physique dévastatrice à une élégance technique balle au pied capable de perforer les lignes adverses sur une simple accélération.

Au cœur de batailles épiques contre le Manchester United de Roy Keane, il devient l'âme et le poumon des Gunners. Nommé capitaine après le départ de Tony Adams, il mène le bataillon des « Invincibles » lors de la mythique saison 2003-2004, achevée sans la moindre défaite en championnat.

En neuf saisons dans la capitale anglaise, il accumule trois titres de Premier League et quatre FA Cups, tirant sa révérence sur un ultime coup d'éclat : le tir au but victorieux lors de la finale de la FA Cup 2005 face à Manchester United.

Le roc de la génération dorée des Bleus

Sous le maillot de l'Équipe de France, où il cumule 107 sélections, son empreinte est tout aussi indélébile. Élément moteur du sacre à la Coupe du Monde 1998, c'est lui qui offre la passe décisive à Emmanuel Petit pour le troisième but au bout du temps additionnel en finale face au Brésil. Deux ans plus tard, il s'affirme comme un titulaire indiscutable lors du triomphe à l'Euro 2000.

Après son départ d'Arsenal, il poursuit sa quête de trophées en Italie, d'abord sous les couleurs de la Juventus Turin aux côtés de Pavel Nedvěd, puis sous celles de l'Inter Milan où il enchaîne quatre scudetti consécutifs sous la houlette de Roberto Mancini puis de José Mourinho, avant de conclure sa trajectoire de joueur à Manchester City en 2011 avec un dernier trophée en FA Cup.

Sa retraite sportive marque immédiatement le début d'une seconde vie préparée avec une grande rigueur tactique. Refusant de brûler les étapes, Vieira se forme au sein de la structure du City Football Group, d'abord dans le développement des jeunes puis à la tête de l'équipe réserve de Manchester City.

En 2016, il traverse l'Atlantique pour prendre les rênes du New York City FC en Major League Soccer. Dans la mégapole américaine, il façonne une identité de jeu ambitieuse, fondée sur la relance courte depuis l'arrière, le pressing haut et la possession. Il hisse la franchise en séries éliminatoires deux saisons d'affilée, démontrant sa capacité à gérer un vestiaire composé de jeunes talents et de stars internationales comme Andrea Pirlo ou David Villa.

Une solide expérience européenne

Fort de cette expérience américaine, Vieira effectue son retour en Europe pour se confronter à l'exigence des bancs du Vieux Continent. À l'OGC Nice, il réussit ses débuts en Ligue 1 en décrochant une qualification européenne dès sa deuxième saison complète. Il retrouve ensuite le championnat anglais en prenant la tête de Crystal Palace en Premier League, où il insuffle un vent de fraîcheur salué par les observateurs, rajeunissant profondément l'effectif tout en atteignant les demi-finales de la FA Cup à Wembley.

Il poursuit ensuite sa trajectoire en Ligue 1 en prenant les rênes du RC Strasbourg sous le projet BlueCo pour encadrer l'éclosion d'une jeune garde prometteuse, avant de vivre une expérience enrichissante sur le banc du Genoa CFC en Serie A italienne, parfaire ses connaissances d'un championnat réputé pour sa complexité tactique.

Patrick Vieira : un bilan d'entraîneur sous le signe de l'équilibre

Jusqu'ici, la carrière d'entraîneur de Patrick Vieira est un peu à des années lumières de son parcours en tant que footballeur. En effet, en 328 matchs dirigés toutes compétitions confondues sur les bancs de New York City FC, l'OGC Nice, Crystal Palace, le RC Strasbourg et le Genoa, Patrick Vieira présente une statistique carrière particulièrement singulière.

Le technicien affiche un bilan parfaitement équilibré de 120 victoires, 88 matchs nuls et 120 défaites, soit un taux de réussite global de 36,58 %. C'est de l'autre côté de l'Atlantique, lors de son passage à New York, qu'il aura obtenu ses meilleurs résultats avec 44,44 % de victoires en 90 rencontres, devançant ses expériences niçoise (39,32 %), strasbourgeoise (34,21 %), londonienne (29,73 %) et génoise (27,02 %).

Le retour aux origines : le défi des Lions de la Teranga

En ce mi-août 2026, la trajectoire de Patrick Vieira prend une dimension hautement symbolique. Cinquante ans après sa naissance à la Medina de Dakar, la Fédération Sénégalaise de Football l'officialise au poste de sélectionneur national de l'équipe du Sénégal. Succédant à Pape Thiaw, le technicien franchit une étape majeure dans sa carrière en prenant les commandes d'une des meilleures sélections du continent africain. C'est d'ailleurs sa toute première expérience en tant que manager d'une équipe nationale.

Ce retour aux sources scelle la rencontre entre un géant du football mondial et sa terre natale, avec l'ambition d'inscrire les Lions de la Teranga au sommet du football international. Du joueur impitoyable et charismatique au sélectionneur expérimenté, Patrick Vieira incarne la continuité d'un leadership d'exception.

MAMADOU DIOP