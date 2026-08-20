Recruté par Chelsea à Strasbourg il y a tout juste un an puis prêté à la formation alsacienne pour la saison 2025-2026, Mamadou Sarr (20 ans, 3 apparitions en Premier League pour la saison 2025-2026) avait finalement été rappelé en catastrophe par les Blues au mois de janvier.

Il aura finalement peu joué et, selon les informations de Foot Mercato, le défenseur central devrait à nouveau quitter Londres cet été. Deux clubs sont sur les rangs : Al Hilal en Arabie Saoudite et la Real Sociedad en Espagne, pour une cession temporaire. À Stamford Bridge, l’ancien Lyonnais risque de passer la saison sur le banc ou en tribunes.