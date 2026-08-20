Des vêtements aux coiffures, en passant par les accessoires, les jeunes Sénégalais remettent au goût du jour les codes des années 1980, 1990 et 2000. Loin de reproduire fidèlement les styles du passé, ils les adaptent et les mélangent aux tendances contemporaines pour construire une nouvelle manière de s’affirmer.

Dans les rues de Dakar, sur les réseaux sociaux, dans les soirées et jusque dans les vitrines de certaines boutiques, la mode semble avoir remonté le temps. Jeans larges, pantalons taille haute, chemises oversize, lunettes teintées, bijoux imposants, sacs rétro, baskets anciennes, foulards et coiffures inspirées des années 1990 réapparaissent avec assurance. Longtemps considérés comme dépassés, ces éléments sont redevenus des marqueurs de style.

Le phénomène est particulièrement visible chez les jeunes. Cette génération, pourtant nourrie par Instagram, TikTok et Pinterest, fouille désormais les armoires familiales, les marchés et les friperies à la recherche de pièces anciennes. Un vêtement oublié peut ainsi devenir l’élément central d’une tenue soigneusement composée. Le paradoxe est saisissant. Alors que l’industrie de la mode renouvelle constamment ses collections, une partie de la jeunesse sénégalaise préfère regarder vers le passé pour trouver son inspiration. Mais il ne s’agit pas simplement de reproduire les tenues d’une autre époque. Les vêtements sont récupérés, détournés et associés à des pièces plus récentes.

Une veste portée par un père dans les années 1990, une chemise ample conservée par une mère, un ancien sac ou une paire de lunettes peuvent connaître une seconde vie. Le vêtement cesse alors d’être un simple objet : il devient aussi le dépositaire d’une histoire familiale. Cette démarche s’accompagne d’une forte volonté de personnalisation. Un pantalon des années 1990 peut être associé à un haut court, tandis qu’une chemise vintage se porte avec des baskets contemporaines. Une coiffure inspirée du début des années 2000 peut également compléter une tenue résolument actuelle. C’est précisément ce mélange des époques qui donne au phénomène toute sa modernité.

Les années 1980 reviennent avec leurs volumes généreux, leurs couleurs franches et leurs accessoires imposants. Vestes larges, chemises amples, pantalons structurés, grandes lunettes et bijoux voyants rappellent une période où l’apparence constituait déjà un important moyen d’affirmation. Au Sénégal, cette esthétique est toutefois réinterprétée. Les jeunes ne se contentent pas de reproduire les images venues d’ailleurs. Ils associent ces références aux codes vestimentaires locaux et composent des silhouettes qui leur ressemblent.

Les années 1990 semblent exercer une attraction particulière. Jeans délavés, pantalons larges, tee-shirts graphiques, chemises oversize, baskets, casquettes et lunettes de soleil sont de nouveau très présents. La tendance dépasse la seule manière de s’habiller. Elle englobe également les attitudes et l’imaginaire associés à cette décennie. Pour une génération née après cette période, les années 1990 possèdent une dimension presque mythique. Elles sont découvertes à travers les photographies familiales, les clips musicaux, les films, les séries ou encore les anciens magazines.

Les réseaux sociaux accélèrent ce retour. Une vieille photographie tirée d’un album de famille peut être partagée et devenir, en quelques heures, une référence esthétique. Ce qui relevait hier du souvenir personnel nourrit désormais l’inspiration d’une nouvelle génération.

L’esthétique Y2K remet les années 2000 en selle

Après les années 1980 et 1990, le début des années 2000 opère lui aussi son retour. Désignée par l’expression « Y2K », cette esthétique remet au goût du jour des éléments que l’on croyait définitivement dépassés : jeans taille basse, petits sacs, lunettes colorées, hauts courts, accessoires brillants et bijoux fantaisie. La tendance est particulièrement visible sur TikTok et Instagram, où les jeunes créateurs de contenu reprennent et réinventent les codes vestimentaires de cette période.

Les coiffures suivent le même mouvement. Nattes, tresses, chouchous, bandeaux, accessoires colorés et queues-de-cheval réapparaissent dans les rues et sur les plateformes numériques. Des styles autrefois jugés anciens sont désormais recherchés et modernisés. Ce phénomène rappelle le caractère cyclique de la mode. Ce qui disparaît finit souvent par revenir, mais rarement sous sa forme initiale. Les références du passé sont adaptées aux goûts, aux usages et aux aspirations d’une nouvelle génération. Les accessoires jouent, dans cette réinterprétation, un rôle central. Lunettes rétro, boucles d’oreilles imposantes, colliers superposés, ceintures larges, sacs miniatures, casquettes et bijoux fantaisie peuvent transformer une tenue. Parfois, un seul élément suffit à lui donner une touche vintage.

La friperie, nouveau terrain de chasse

Pour les adeptes de cette tendance, la recherche de la pièce rare fait partie du plaisir. Dans les marchés, les friperies et certaines boutiques de Dakar, les jeunes recherchent des vêtements ayant une coupe particulière, une histoire ou une esthétique difficile à retrouver dans les collections classiques. La seconde main présente aussi un avantage économique. Elle permet d’accéder à des pièces originales sans engager les mêmes dépenses que pour des vêtements neufs. Mais au-delà du prix, c’est surtout la singularité qui séduit. À une époque où les tendances se diffusent très rapidement sur les réseaux sociaux, porter une pièce différente devient une manière d’échapper à l’uniformisation. Le vintage offre ainsi la possibilité de se distinguer et de construire un style plus personnel.

Ce retour vers le passé peut sembler paradoxal chez une génération constamment exposée à la nouveauté. Il révèle pourtant une volonté de construire son identité autrement. Porter du vintage, c’est choisir ses références, mélanger les styles et créer son propre langage vestimentaire. La tendance exprime également une forme de nostalgie indirecte. Les jeunes qui n’ont pas vécu les années 1980 ou 1990 en ont hérité les images, les vêtements et les références culturelles. Ils s’approprient ainsi un passé qu’ils transforment en présent. Plus qu’un simple retour en arrière, le vintage devient un espace de créativité. Dans les rues de Dakar, la jeunesse sénégalaise ne se contente pas de ressusciter les modes d’hier : elle les réinvente à son image.

Fatou Ba