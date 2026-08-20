Respect du calendrier électoral

Le Rassemblement islamique du Sénégal (RIS Alwahda) appelle les autorités à veiller au respect du fonctionnement des institutions et du calendrier électoral. Réuni en Conseil national le 16 août à Mbour, le mouvement a consacré ses travaux à l’évaluation de ses activités, mais également à une analyse de la situation nationale et internationale.

Dans sa déclaration, le RIS Alwahda estime que le respect des institutions et du calendrier électoral constitue un « gage de stabilité et de cohésion nationale ». Il invite ainsi les autorités « de tous bords » à préserver ces principes. Sur le front social, le mouvement plaide pour un climat apaisé dans le secteur du travail. Il encourage la poursuite d’un dialogue « sincère et responsable » entre le gouvernement et les organisations syndicales. La question du coût de la vie figure également parmi ses préoccupations.

Le RIS Alwahda demande au gouvernement de veiller « avec la plus grande vigilance » à la stabilité des prix des denrées de première nécessité, qu’il considère comme une condition essentielle du bien-être des populations et de la paix sociale. Sur les questions sociétales, le mouvement réaffirme son opposition à l’homosexualité et à ce qu’il qualifie de « dépravation des mœurs ». Il salue les autorités pour avoir précisé et renforcé la législation concernant les actes contre nature. Le RIS Alwahda appelle par ailleurs les autorités judiciaires à appliquer fermement les dispositions légales en vigueur, tout en leur demandant de ne céder à aucune pression.

...À l’échelle continentale, le mouvement appelle au renforcement de l’intégration régionale et de la coopération entre les États africains. Face aux défis sécuritaires, économiques, sociaux et environnementaux, il préconise une solidarité accrue entre les pays du continent, notamment à travers une mutualisation des efforts et des ressources.

Pour le RIS Alwahda, cette dynamique doit contribuer à consolider la paix et la stabilité et à favoriser un développement durable. Sur le plan international, la situation à Gaza occupe une place importante dans la déclaration. Le mouvement dénonce fermement la poursuite des violences contre les populations palestiniennes et critique l’attitude de la communauté internationale. Il appelle cette dernière à sortir de son « mutisme » et à agir rapidement pour assurer la protection des civils et mettre fin aux violences.

Le RIS Alwahda salue également la signature de l’accord de défense mutuelle entre la Turquie, l’Arabie saoudite et le Pakistan, présenté comme une avancée vers une coopération stratégique renforcée entre pays musulmans. Le mouvement encourage les autres États musulmans à développer des accords similaires, dans l’objectif de renforcer la solidarité et la coopération au sein de la Oumma. Au terme de sa déclaration, le RIS Alwahda appelle enfin à placer la paix, l’humanité, la justice et la solidarité au cœur des relations entre les peuples. Une orientation qu’il présente comme indispensable pour créer les conditions d’un développement durable et d’une coexistence fondée sur le respect mutuel.