Une rencontre régionale de présentation et de partage des résultats du rapport de conciliation ITIE portant sur l’année fiscale 2020 a été organisée, hier, à Fatick. C’était l’occasion d’un débat fructueux sur les enjeux de la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal.

‘’Grâce à l’ITIE, nous pouvons bien déceler les opportunités que peuvent saisir l’ensemble des acteurs de la région de Fatick, pour mieux répondre aux enjeux économiques liés au développement du secteur pétrolier de la région’’, a salué Madame le Gouverneur de la région, Seynabou Guèye, hier, en marge d’une rencontre régionale de présentation et de partage des résultats du rapport de conciliation ITIE portant sur l’année fiscale 2020. A titre d'exemple, elle note que la région de Fatick est très bien pourvue en industries agro-alimentaires avec beaucoup de GIE et d’entreprises qui s’activent dans l’exploitation et la transformation des produits agricoles et halieutiques.

‘’Il pourrait ainsi bien exister des possibilités d'approvisionnement pour les plateformes en mer à partir des produits locaux’’, dit-elle. De même, ‘’les meilleurs jeunes élèves et professionnels de la région pourraient bénéficier d’un programme d’immersion dans les projets de l’entreprise’’, a-t-elle poursuivi.

Dès lors, elle a invité les entreprises présentes dans la région à perpétuer le dialogue avec les communautés riveraines des zones où elles sont actives, afin de renforcer l'impact socio-économique des projets. Non sans appeler les services régionaux de l’Administration, les OSC, les organisations communautaires de base et les élus locaux à s'approprier davantage les informations fournies par l’ITIE. ‘’L’exercice de partage des résultats, conclusions et recommandations du rapport de conciliation ITIE 2020 contribue au débat public qui est un des piliers de l’amélioration de la gouvernance des ressources minérales’’, a applaudi Seynabou Guèye.

Elle souligne ainsi que ce CRD est l’occasion, pour les parties prenantes, à la fois, de passer en revue les défis qui s’imposent aux terroirs et de définir les axes de réformes afin d’adapter les politiques aux réalités locales. ‘’Les espaces de partage et d’échanges comme celui qui nous réunit, permettront d’asseoir, en toute transparence et responsabilité, une gestion rigoureuse, inclusive et durable de nos ressources’’, a dit Seynabou Guèye.

Transactions effectuées auprès des fournisseurs et sous-traitants nationaux : 8 milliards F CFA dépensés par Woodside Energy

Il faut surtout souligner que pour Seynabou Guèye, la mise en exploitation future des découvertes d’hydrocarbures au Sénégal, notamment le pétrole de Sangomar, ‘’mérite une approche participative, inclusive, multi-acteurs et un renforcement du dialogue qui constituent des impératifs pour une gouvernance apte à garantir une prospérité accrue’’.

En effet, le projet pétrolier de Sangomar concentre des réserves de pétrole estimées à plus de 630 millions de barils. La décision finale d'investissement a été entérinée en janvier 2020, marquant ainsi le début d'un projet en plusieurs phases qui devraient ‘’générer des revenus pour les décennies à venir, et la première production de pétrole est attendue en 2023’’, selon Madame le gouverneur. Elle indique que dans le cadre du développement du projet Sangomar, la filiale australienne Woodside Energy Sénégal, opérateur du projet Sangomar, a dépensé huit milliards F CFA pour les transactions effectuées auprès des fournisseurs et sous-traitants nationaux, au titre de l’année 2020. Durant la même période, le rapport révèle que le volume des transactions effectuées par l’entreprise avec des fournisseurs et sous-traitants étrangers au titre de 2020, s’élèvent à 363 milliards F CFA. Ainsi, d’après Mme le Gouverneur, ces chiffres rendus publics par le CN-ITIE doivent pousser à la réflexion pour une mise en œuvre optimale des politiques de contenu local. Pour elle, la réalisation de gains mutuels en créant des synergies avec les activités existantes, doit être un ‘’impératif’’. Au niveau de la région.

D’après l’édile de la commune, ‘’les collectivités territoriales doivent toujours jouer un rôle prépondérant quant à la prise en charge des problèmes spécifiques aux industries extractives. C'est pourquoi nous osons espérer que ce rapport nous apportera des résultats satisfaisants et prendra en compte, dans ses conclusions, les problèmes environnementaux, pour une bonne promotion du développement durable dans nos terroirs’’.

Pour sa part, la présidente du CN-ITIE, Awa Marie Coll Seck, a estimé que c’est grâce aux efforts conjugués que le pays vient d’obtenir de l’ITIE internationale un score global très élevé de 93 points/100 dans la mise en œuvre de la Norme ITIE de 2019, soit le résultat maximal qu’un pays a pu obtenir jusqu’à maintenant avec le nouveau modèle de validation. ‘’L’évaluation de l’ITIE internationale reflète les progrès accomplis par le Sénégal en termes d’impacts et de réformes engagés par les parties prenantes, dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance des industries extractives au bénéfice des populations. C’est le résultat d’une œuvre collective des parties prenantes pour plus de redevabilité, de renforcement du dialogue et de l’accès du public à l’information’’, s’est-elle réjouie. ‘’C’est pourquoi il est important pour nous de fournir aux communautés impactées directement ou indirectement par l’exploitation minière des informations sur les paiements des entreprises au Trésor public, les paiements aux fournisseurs locaux et étrangers, et les dépenses environnementales et sociales’’, a poursuivi le ministre d’Etat.

BABACAR SY SEYE