Le groupe parlementaire BBY

Le groupe parlementaire de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yaakaar, est en phase avec le processus qui a conduit au choix d’Amadou Ba comme candidat de la coalition à l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Le groupe dit s’être réuni le 1er octobre 2023. Ces députés de différentes affinités politiques disent endosser ‘’ce choix conforme aux exigences de compétence, d’expérience et de probité morale que requiert l’exercice de la fonction de président de la République’’. Ainsi, dans la note parvenue à ‘’EnQuête’’, ils renseignent avoir, séance tenante, démarré le parrainage du seul et unique candidat de la coalition, en l’occurrence Amadou Ba.

‘’Outre ce parrainage institutionnel, les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ont pris l’engagement de participer activement au parrainage citoyen et compte remettre au candidat Amadou Ba un total d’au moins cinquante mille parrains issus des 14 régions du Sénégal’’. Dans la même veine, El Hadj Omar Youm et ses collègues se réjouissent du choix porté sur l’honorable député Abdoulaye Diagne comme coordinateur national du parrainage pour le compte du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. ‘’Cette désignation vient consacrer la compétence et le dévouement d’un collègue qui a fini de faire la preuve de son engagement loyal au service du groupe et de la coalition. À cet effet, le groupe Benno ne ménagera aucun effort pour l’accompagner dans cette exaltante mission’’, renseignent-ils.