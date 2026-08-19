Publié le 19 Aug 2026 - 12:32
DISTINCTION INTERNATIONALE

Pr Fatimata Ly honorée pour son leadership en dermatologie

 

L’expertise sénégalaise en dermatologie vient d’être honorée sur la scène internationale. La Professeure Fatimata Ly, enseignante-chercheuse à la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est lauréate du Certificate of Appreciation Award 2026.

La distinction lui a été décernée dans la catégorie International Leadership par l’International League of Dermatological Societies (ILDS). Elle récompense les personnalités dont les travaux et l’engagement contribuent de manière exceptionnelle au développement de la dermatologie à l’échelle internationale.

Le prix salue notamment le leadership de la Professeure Fatimata Ly ainsi que son apport à la recherche scientifique, à la formation et à l’élaboration des politiques de santé. Sa candidature avait été présentée par l’African Society of Dermatology and Venereology (ASDV).

Cette reconnaissance couronne un parcours consacré à l’enseignement, à la recherche et à la prise en charge des patients. Elle met également en lumière l’engagement de la lauréate dans les activités communautaires, particulièrement celles portant sur la santé des femmes en Afrique subsaharienne.

Pour l’Université Cheikh Anta Diop, cette distinction contribue au rayonnement international de l’établissement et de sa Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie. Elle témoigne également de la qualité de l’expertise développée au Sénégal dans le domaine de la dermatologie.

Le recteur de l’UCAD, le Professeur Alioune Badara Kandji, a adressé ses félicitations à la lauréate et à sa faculté. Au nom de la communauté universitaire, il a salué une distinction qui honore, selon la Direction de la communication de l’université, l’UCAD et l’ensemble de l’enseignement supérieur sénégalais.

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social
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