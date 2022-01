Le Sénégal levé 40 milliards FCFA

L’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a procédé, hier, à une émission par adjudication d’obligations assimilables du Trésor portant sur une maturité de 5 ans et sur un montant de 37,5 milliards de FCFA. ‘’A l’issue de l’opération, sur des soumissions reçues de 180 milliards de FCFA, correspondant à un taux de couverture de 479%, un montant de 40 milliards de FCFA a été retenu avec un taux d’intérêt de 4,29%, soit le taux le plus bas de l’Union.

Ces résultats confortent la qualité de la signature du Sénégal et l'appréciation positive des politiques publiques, par les investisseurs. Cette intervention a été réalisée avec la collaboration de l’Agence UMOA-Titres et de la BCEAO’’, informe un communiqué du ministère des Finances et du Budget transmis à EnQuête.

Concernant les termes et conditions, il est précisé dans le document publié sur le site de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa) Titres, que la présente émission d'Obligations Assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l'Union monétaire ouest africaine (UMOA) vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat du Sénégal. ‘’Les soumissions sont faites à prix multiples. Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance à savoir le 17 janvier 2027. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année’’, renseigne le texte.