Mbour n’est pas épargnée par les violences qui sont notées dans plusieurs localités du pays. Outre les manifestations et les pillages, plusieurs détenus de la maison d’arrêt et de correction de Mbour en ont profité pour s’évader.

Mbour est entrée dans la danse des manifestations qui font suite à l’affaire qui oppose le leader du parti Pastef et la masseuse Adji Sarr. La capitale de la Petite côte est sens dessus-dessous, depuis l’après-midi d’hier, à cause des manifestations qui ont tourné au vinaigre. Plusieurs foyers de tensions ont été notés à des heures différentes dans la ville de Mbour. C’est un peu avant les coups de 16h que les manifestations ont démarré, d’abord dans le centre-ville. Le marché central a commencé à bouger, avant que les jeunes ne se déplacent vers d’autres foyers, un peu partout dans la ville.

Mais le foyer principal est resté l’avenue Demba Diop et la route nationale n°1 qui traverse la grande ville de Mbour. La circulation totalement bloquée avec des pneus brûlés, mais également, des barricades de fortune construites, grâce à des objets disparates, des pierres et de toutes sortes d’objets qui pouvaient permettre aux mécontents de barrer la route. Un tour dans la ville a permis de constater que, malgré leur furie, les manifestants ont épargné les boutiques des privés qui longent cette route nationale.

Cependant, sur le rond-point Mamadou Diop, foyer vive de la tension qui porte toujours les stigmates de cette violence qui dure depuis déjà trois jours au Sénégal, c’est le bureau du Groupe Future Média qui a été attaqué et, par la même occasion, l’agence Free qui est installée dans le même immeuble a été saccagée. Elle a reçu des jets de pierres et de projectiles.

Auchan, le souffre-douleur des manifestants

Scandant le nom de la grande surface Auchan, comme un mot d’ordre, les jeunes qui, au début, ont été bloqués par les forces de l’ordre qui se sont interposées entre eux et le magasin, ont fini par prendre le dessus sur les limiers qui étaient en nombre insuffisant pour contenir les assauts des manifestants. Finalement, la barrière poussée, Auchan tomba sous la puissance et la détermination des manifestants. Les portes défoncées, les rayons brisés, toutes les installations saccagées.

De 15h jusqu’à 21h des jeunes ont vidé la plus grande boutique d’Auchan au Sénégal. Les marchandises constituant le butin des vandales qui profitent des manifestations pour la libération d’Ousmane Sonko.

Plus d’une vingtaine de prisonniers s’évadent

Pendant ce temps, plus d’une vingtaine de détenus de la maison d’arrêt et de correction de Mbour se sont enfuis. Selon nos sources, ils ont réussi à faire tomber un pan du mur de la prison pour prendre la poudre d’escampette. Une situation qui vient ajouter à la tenson un peu de piquant. Ce n’est qu’un peu plus tard, dans l’après-midi du vendredi que 3 d’entre eux ont été retrouvés et sont reconduits à la MAC grièvement blessés.

Les compositions du lycée Demba Diop perturbées

Déjà, dans la matinée, des individus qui ont escaladé le mur du Lycée Demba Diop sont entrés dans l’enceinte de l’établissement pour déloger les potaches. En ce moment, les élèves étaient en pleines compositions du premier semestre qui avaient démarrées depuis quelques jours. Vers les coups de 11h, alors qu’ils avaient déjà épuisé trois heures sur les 4 de la matinée, les élèves de Terminale, seuls concernés par ces épreuves, ont dû sortir des salles de classe, obtempérant aux invectives.

Toutefois, les faiseurs de trouble n’ont pas réussi leur coup, puisque certaines classes ont pu terminer leur composition, grâce à la pugnacité du service de sécurité du lycée qui a pu mettre la main sur l’un d’entre eux. Dissuadés par cette capture, les autres ont fait confiance à leurs talons, en rivalisant d’ardeur dans leur fuite.

Néanmoins, l’administration de l’établissement a suspendu le reste des compositions qui devaient se tenir dans l’après-midi d’hier et la matinée d’aujourd’hui, pour des raisons de sécurité et ce, jusqu’à une date ultérieure.

IDRISSA AMINATA NANG