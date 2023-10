Au Sénégal, les dernières découvertes pétrolières annoncées depuis 2014 ont provoqué un débat sans précédent, jusque-là centré sur les contrats et les retombées financières éventuelles de leur exploitation, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux et autres. Ce constat est de Legs-Africa à travers une note rendue publique. Il est important, selon la même source, d'ouvrir un dialogue citoyen et de redevabilité entre les citoyens et les décideurs politiques.

‘’Dans sa mission de veille citoyenne et d'accompagnement de la redevabilité transformationnelle pour une gouvernance responsable et durable du pétrole et du gaz au Sénégal, le think tank panafricain Legs Africa (Leadership, Éthique, Gouvernance, Stratégies pour l'Afrique), en partenariat avec la fondation Heinrich Böll au Sénégal, met en œuvre le projet ‘’Gouvernance responsable et durable du pétrole et du gaz au Sénégal : Renforcer le pouvoir des communautés pour des décisions effectives’’.

Après une première phase qui a consisté à organiser une contribution collective des organisations citoyennes nationales sensibles aux changements climatiques, Legs-Africa a organisé dans la seconde phase une revue par les pairs de la gestion des impacts environnementaux et socio- économiques de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, et de leurs implications sur les moyens d'existences des acteurs économiques et communautés riveraines, notamment du secteur de la pêche artisanale et autres activités maritimes et côtières.

Ce travail aboutissant à l'élaboration d'un plan local de suivi des impacts environnementaux et sociaux du projet GTA, a permis aux communautés de manifester des besoins spécifiques en matière de renforcement de capacités et de partage d'expériences avec d'autres communautés impactées par des opérations extractives, notamment une visite d'apprentissage à Port Harcourt, au sud du Nigeria, dans le Delta du Niger’’, lit-on dans la note.

En ce sens, poursuit-il, Legs-Africa organise le 10 et 11 octobre 2023, à Saint-Louis, un atelier de formation des acteurs locaux et médias communautaires sur les outils et techniques de plaidoyer sur la gestion des impacts environnementaux et sociaux du projet GTA. L'objectif de l'activité est de partager l'expérience capitalisée lors du voyage d'études au Nigeria, d'acquérir des connaissances pratiques et des outils de plaidoyer et de suivi des impacts sociaux et environnementaux, d'identifier leurs priorités en matière de suivi des impacts sociaux et environnementaux du projet GTA.