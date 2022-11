Ça y est ! L'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) tient le numéro inaugural de son magazine intitulé "Les Échos de la Destination Sénégal". Selon une note exploitée par ‘’EnQuête’’, ce dernier est réservé exclusivement aux voyages et au tourisme. Ce nouveau support pourra être diffusé tous les trois mois et il sera accompagné d'une newsletter mensuelle dédiée à toute la chaîne de valeur touristique.

Cette nouvelle forme de communication adoptée par l'ASPT, va permettre à l'agence de se mettre de plus en plus à la page dans un monde plus que jamais connecté. De plus, c'est une "suppression des supports matériels face aux exigences écologiques". Pour son accessibilité, au-delà de son format PDF, le magazine sera aussi disponible via un ‘’code à réponse rapide’’ ou code QR". Selon cette note toujours, ‘’Les Échos de la Destination Sénégal’’ se veut un condensé de toutes les activités de l’ASPT, en passant également par l'actualité du secteur touristique.

De façon plus détaillée, le magazine renferme de grands sujets de reportage sur les sites les plus en vue et les produits phares, des "notes et carnets de voyages". Les informations touristiques internationales seront aussi prises en considération. En outre, selon l'ASPT, des pages entières seront également réservées à la "culture à l'art et aux grands événements abrités par le Sénégal".

In fine, la note nous renseigne que ce nouveau système mis en place va encore venir bonifier la "chaîne de valeur touristique". Sans oublier que les partenaires de l’ASPT, les institutions internationales, les ambassades et consulats, en passant par les établissements culturels, ainsi que le grand public national et international", chacun pourrait tomber sur des pages qui lui parlent.