Les exportations du Sénégal 

Au Sénégal, les exportations sont ressorties à 3 223,9 milliards F CFA en 2023 contre 3 563,4 milliards F CFA en 2022, soit une baisse de 9,5 %. Ce repli des exportations est, selon une note de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, notamment consécutive à celui des expéditions de l’acide phosphorique (-43,9 %), des crustacés, mollusques et coquillages (-36,0 %), du zircon (-29,8 %), du titane (-26,5 %), des arachides non grillées (-21,7 %) et de l’or non monétaire (-8,6 %).

Cependant, la hausse des ventes des engrais minéraux et chimiques (+305,5 %), des cigarettes (+61,3 %) et du ciment hydraulique (+40,6 %), a précisé la note, a atténué cette baisse. Les expéditions du Sénégal sont principalement orientées, en 2023, vers les continents africain (43,7 %), européen (24,6 %) et asiatique (19,4 %). Comparée à 2023, la part de marché du continent asiatique s’est effritée de près de 5 points de pourcentage au profit du continent africain. Les importations du Sénégal ont reculé de 4,5 % en 2023 pour atteindre 7 207,8 milliards F CFA contre 7 549,4 milliards F CFA en 2022.

...Ce repli est imputable à la diminution des achats à l’extérieur des tubes, tuyaux et accessoires (-41,7 %), d’autres matériels de transport (-40,3 %), des autres produits pétroliers (-28,4 %), du froment et méteil (-21,3 %) et les métaux communs (-16,2 %). Les principaux continents fournisseurs du Sénégal demeurent les continents européen (44,6 %) et asiatique (30,5 %). Ils sont suivis de ceux de l’Afrique (16,8 %), de l’Amérique (6,3 %) et de l’Océanie (0,4 %). La balance commerciale est ressortie, en 2023, à -3 983,9 milliards F CFA, après -3 986,0 milliards F CFA l’année précédente.

La réduction du déficit des produits ‘’énergie et lubrifiants’’ (-1 447,8 milliards F CFA en 2023 contre -1 739,3 milliards F CFA en 2022) et des produits ‘’alimentation-boisson-tabac’’ (-501,7 milliards F CFA contre - 519,9 milliards F CFA) renforcée par la hausse de l’excédent des produits ‘’matières premières animales’’ (171,5 milliards F CFA contre 129,5 milliards F CFA), a été largement contrebalancée par le creusement de la balance commerciale des ‘’produits finis destinés à la consommation’’ (- 668,2 milliards F CFA contre -578,1 milliards F CFA en 2022) et celui de l’or industriel (+529,1 milliards F CFA contre -580,5 milliards F CFA).