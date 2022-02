Levée fonds UMO-titres 

Le Sénégal a émis hier, une Obligations assimilables du Trésor (OAT) à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor. D'après une note de la tutelle reçue à EnQuête, le montant mis en adjudication est estimé à 50 milliards de francs pour une maturité de 15 ans. Concernant le montant des soumissions, il est de 80 milliards soit un taux de couverture de 160% et celui retenu est évalué à 55 milliards de francs CFA. Pour le taux d'intérêt, est de 5,96%.

‘’La présente émission d'Obligations Assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat du Sénégal’’, renseigne le document de l’agence Umoa-Titres publié à cette occasion. Concernant la sûreté des remboursements la même source précise que les Obligations assimilables du Trésor (OAT) sont émis par le Trésor Public du Sénégal et bénéficient de la garantie souveraine de l'Etat. Pour les soumissions se font de manière dématérialisée via l'application SAGETIL-UMOA depuis hier.