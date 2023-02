Le mouvement Frapp et beaucoup de collectifs sénégalais en lutte ont tenu une conférence de presse au siège dudit mouvement, hier, pour exiger la libération des détenus politiques, ainsi que l’activation du signal de Walfadjri TV.

L’heure est grave ! Le député Guy Marius Sagna, face à la presse hier, a d’emblée essayé d’attirer l’attention sur la situation actuelle du pays. Les multiples arrestations d’activistes sénégalais ne s’expliquent pas. Les arrestations, dernièrement, de l’activiste Hannibal Djim du mouvement Frapp France dégage, qui est en prison depuis une semaine maintenant, ainsi que Nitt Doff et de tous les autres détenus politiques, sont préoccupantes. ‘’Nous sommes venus nous insurger de la situation grave qui a cours dans notre pays’’, a souligné Guy Marius Sagna.

Selon lui, face à cette ‘’politique néocoloniale parasitaire, des Sénégalais se lèvent pour dire non et se battre’’. ‘’Garder un citoyen comme Hannibal qui n’a commis aucun autre crime que celui de dire non à la politique du président Macky Sall, de dire que le président n’a pas droit à un troisième mandat illégal et illégitime, c’est tenter de le faire disparaître. Même chose qu’emprisonner des citoyens comme Nitt Doff, Amy Dia, Fadilou Keïta, Ndongo Diop, Pape Alé Niang, le journaliste Matar Cissé et de tous les autres détenus politiques’’, a pesté Guy Marius Sagna.

Il a indiqué que le mercredi 15 février, il y aura une marche pour exiger la libération de ces détenus, mais aussi demander le rétablissement du signal de Walf TV. Le lieu de départ sera le stade Iba Mar Diop et le ministère de la Culture sera le point de chute.

À en croire le député, ce sont les collègues de Niit Doff (rappeurs) qui ont déposé une lettre d’information à la préfecture de Dakar. Il informe que c’est une manifestation qu’on ne doit pas interdire, comme ce fut le cas à Mbacké. ‘’L’arrestation de Hannibal Djim, c’est pour faire le vide, c’est-à-dire la stratégie de démantèlement politique de Macky Sall qui fait des arrestations préventives pour le troisième mandat ‘’, note-t-il.

Selon le député, cela est ‘’illégal et illégitime’’. Compte tenu des rafles et arrestations préventives, ils veulent prendre l’opinion publique nationale et internationale à témoin. Ils promettent de résister de manière ‘’plus rude’’ que février et mars 2021.

BÉQUILLE À WALF TV

Pour Guy Marius et ses camarades, Macky Sall et son gouvernement vont savoir qu’ils ont touché le fond, en s’attaquant même à la liberté de la presse, avec la suspension du signal de Walf TV. ‘’Ils vont savoir que notre patience à des limites, ainsi que notre tolérance. Vendredi prochain aussi, il y aura un grand rassemblement devant le groupe Walfadjri et nous allons tous nous mobiliser pour apporter notre soutien. Avant ce jour, le signal de Walfadjri doit revenir’’, a lancé M. Sagna qui prévient que le projet d’une troisième candidature ne va pas prospérer.

Pour lui, ce que Walf TV a diffusé est une information. ‘’Il ne faut pas oublier qu’il y a une semaine, l’APR a payé Walfadjri pour qu’il couvre un événement. J’ai entendu dire aussi que Pastef a payé Walfadjri pour couvrir le meeting de Mbacké, mais ce n’est pas Walfadjri qui a interdit le meeting, ni lancé des grenades lacrymogènes’’, tonne Guy Marius Sagna.

‘’Il faut que chacun prenne ses responsabilités’’

À un moment, le pays est à un niveau où chacun doit prendre ses responsabilités. ‘’Qu’on soit journaliste, homme politique, militant des Droits de l’homme, activiste et tous les Sénégalais globalement’’, a déclaré à son tour le coordonnateur du mouvement Y en a marre, Aliou Sané. ‘’Il ne faut jamais sous-estimer la capacité d’indignation du peuple. La majorité de la population sénégalaise en a eu assez. La tension politique qui gangrène en ce moment le pays, c’est à cause du troisième mandat. Si Macky Sall disait carrément qu’il ne va pas se présenter à la Présidentielle de 2024, vous verriez que toute cette tension va baisser’’, a conclu M. Sané.

DIANA DIA (Stagiaire)