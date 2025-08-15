Libération Fallou Fall 

La Cour d’appel de Dakar a ordonné, hier, l’acquittement de Fallou Fall. En première instance, le tribunal de Pikine-Guédiawaye l’avait condamné, le 7 janvier 2025, à 15 ans de réclusion criminelle, à la suite d’un jugement rendu le 3 décembre 2024 pour pédophilie et viol sur sa petite sœur de 5 ans.

Mais la défense avait immédiatement relevé appel, dénonçant plusieurs incohérences dans le dossier. Lors des débats devant la juridiction d’appel, ces contradictions ont été mises en évidence, de même que des éléments médicaux venant conforter la thèse de l’innocence de l’accusé. L’avocat général, dans ses réquisitions du 30 juillet dernier, avait lui-même demandé l’acquittement.

Le délibéré rendu hier a finalement suivi ces réquisitions, mettant ainsi un terme à un parcours judiciaire long et éprouvant. Serigne Fallou Fall, incarcéré depuis le 17 mars 2020, retrouve la liberté après plus de cinq ans passés derrière les barreaux. Sur sa terrasse, Fallou Fall, entouré de ses proches, salue la foule venue en masse. Des centaines de regards, de mains levées, de visages émus venus témoigner leur soutien et leur sympathie. Après cinq années volées, le jeune homme retrouve enfin sa liberté, et avec elle, la chaleur d’un peuple qui a cru en sa vérité.