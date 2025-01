La 11e journée de Ligue 1 se joue ce week-end. L’US Gorée (1er, 23 pts) vise à consolider son leadership lors de la réception du champion du Sénégal en titre, Teungueth FC (6e, 13 pts) en difficulté.

Leader incontesté de la Ligue 1, l’US Gorée (23 pts) est dans la logique de poursuivre sa course en solo en tête du classement. Invaincus depuis deux mois en championnat (six victoires et un nul), les Insulaires sont dans une forme olympienne. Les hommes d’Aly Male reçoivent Teungueth FC (6e, 13 pts), ce samedi au stade Djaguily Bagayokho, en match comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Avec six points d’avance sur WallyDaan, les Goréens ont la possibilité de prendre de la distance par rapport à ses poursuivants en cas de victoire face au club de Rufisque. Pour y parvenir, l’équipe de Gorée a plus que jamais besoin de ses attaquants, qui ont jusque-là répondu présents. Meilleure attaque du championnat (18 buts en 10 matchs), l’US Gorée jouit également d’une défense solide (8 buts encaissés), avec deux clean sheet d’affilée.

Mais Ibrahima Seck (4 buts) et ses coéquipiers devront se serrer les coudes et rester unis face à un adversaire blessé dans son orgueil. Les champions du Sénégal traversent une mauvaise passe depuis cinq matchs (trois défaites et deux nuls). Les Rufisquois se rendront au stade de Grand-Yoff avec la ferme conviction de faire un bon résultat, surtout après la défaite face à l’AS Pikine (1-0), la journée précédente. Les joueurs de Sidady Sarr doivent corriger leur inefficacité devant les cages (aucun but marqué ces deux derniers matchs) pour mettre fin à l’hémorragie.

S’étant installé à la deuxième place du classement à la suite de son nul face à l’US Ouakam (0-0), WallyDaan (17 pts) veut rester au contact de l’actuel leader. Pour cela, les Thiessois doivent prendre le maximum de points lors de leur déplacement sur la pelouse de la Sonacos (7e, 13 pts), ce samedi. En l’absence du Jaraaf (3e, 16 pts) dont le match de la 11e journée face au Casa Sports (12e, 10 pts) est reporté en raison de son engagement en Coupe Caf, Dakar Sacré-Cœur (4e, 15 pts) reste à l’affût du podium. Les Sicapois reçoivent la Linguère de Saint-Louis (15e, 8 pts), ce samedi.

AS Pikine-Guédiawaye FC, le derby de la banlieue

La 11e journée sera marquée par le derby de la banlieue, ce dimanche au stade Alassane Djigo, entre l’AS Pikine (11e, 11 pts) et le Guédiawaye FC (9e, 13 pts). Ce match, qui figure parmi les plus populaires du championnat, arrive à un moment où les deux équipes ont le plus besoin de leur public pour sortir de leur torpeur. Les Crabes de Guédiawaye ont fait un pas dans ce sens en dominant à domicile Jamono Fatick (2-0), le week-end dernier. Les hommes d’Ansou Diadhiou sont d’ailleurs montés de deux rangs au classement. Forts de ce succès, ils tenteront de réitérer ce bon résultat sur la pelouse des voisins pikinois. Ces derniers ont malheureusement perdu en déplacement à Ziguinchor face au Casa Sports (1-0), dimanche dernier. L’AS Pikine compte retrouver la voie du succès dans son antre où elle reste invincible en quatre matchs (deux victoires et deux nuls). Mieux, la défense pikinoise est la seule du championnat à n’avoir pas encore concédé le moindre but sur sa pelouse depuis le début de la saison.

Oslo guette l’ASC HLM

En plus de WallyDaan, Oslo Football Academy (5e, 14 pts) est l’autre promu qui a bien réussi son apprentissage de l’élite. L’académie dakaroise est en pleine ascension au tableau de classement. Invaincu depuis trois matchs (deux victoires et un nul), Oslo est sorti de la 12e à la 5e place en trois journées. L’appétit venant en mangeant, OFA chasse les places du sommet. Pour cela, il vise une troisième victoire de rang face à l’ASC HLM (10e, 11 pts), ce samedi. Celle-ci essayera de mettre fin à sa mauvaise série de deux défaites.

Pour sa part, Génération Foot (13e, 10 pts) a renoué avec la victoire en s’imposant sur la pelouse de la Linguère de Saint-Louis (1-2). Les Académiciens visent un second succès lors de la réception de Ajel (8e, 13 pts), ce dimanche. Jamono Fatick (16e, 7 pts) espère enfin sortir de la zone de relégation en dominant l’US Ouakam (14e, 10 pts), ce samedi

Programme Ligue 1 Samedi Stade Massène Sène 16h30 Jamono Fatick - US Ouakam Stade Ely Manel Fall 16h45 Sonacos - WallyDaan Stade municipal Yoff 16h30 Dakar Sacré-Cœur - Linguère Stade municipal Parcelles-Assainies 16h30 Oslo - ASC HLM Stade Djaguily Bagayokho 16h45 US Gorée - Teungueth FC Dimanche Stade Lat Dior 16h45 Génération Foot - Ajel Stade Alassane Djigo 16h30 AS Pikine - Guédiawaye FC Jaraaf - Casa Sports reporté Ligue 2 - 11ejournée Samedi Stade Babacar Gaye 16h30 AS Kaffrine - Etoile Lusitana Stade Aline Sitoé Diatta 16h30 Essamaye FC - ASC Saloum Stade municipal HLM 16h30 Niary Tally - Thiès FC Stade Caroline Faye 16h30 Diambars - Amitié FC Dimanche Stade municipal Yoff 16h30 RS Yoff - Duc Stade Alboury Ndiaye 16h30 Ndiambour - Cneps Excellence Stade Djaguily Bagayokho 16h45 AS Douanes - Stade de Mbour Stade municipal Parcelles-Assainies 16h30 ASC Cambérène - AS Bambey

LOUIS GEORGES DIATTA