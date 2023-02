Diambars de Saly et son dauphin, le Casa Sports de Ziguinchor, ont remporté leur match, respectivement contre l’US Gorée (1-0) et la Sonacos (2-1). Teungueth FC a renoué avec la victoire, en s’imposant face au Stade de Mbour (1-0).

Diambars et Casa Sports ont tenu leur rang, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1 qui a marqué la reprise du championnat, après près d’un mois d’arrêt dû au Championnat d’Afrique des nations de football. L’Académie de Saly a accueilli et dominé l’US Gorée (6e, 17 pts) hier, sur le score d’un but à zéro. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Modou Niang à la 71e mn. Cette victoire permet aux Académiciens de rester à la tête du classement, grâce à une meilleure différence de buts (24 pts +9) que leur dauphin du Casa Sports (2e, 24 pts +5). Comme c’est le cas depuis deux saisons, les Insulaires n’ont pas réussi à vaincre le signe indien face à Diambars. Les hommes de Moussa Diatta ont ainsi perdu leur invincibilité (deux victoires et deux nuls en quatre matches).

Pour sa part, le Casa a reçu et défait (2-1) la Sonacos (7e 16 pts), ce dimanche, au stade Aline Sitoé Diatta. Les Ziguinchorois ont trouvé la faille en première période, grâce à Ablaye Kassama (1-0, 18e). Au retour des vestiaires, les hommes d’Ansou Diadhiou n’ont pas perdu de temps. Dès la 2e minute de la seconde période, Kassama a aggravé le score (2-0) en réalisant un doublé, son 7e but de la saison. Les visiteurs vont réduire le score (2-1) à la 77e mn par Ibrahima Faye. Le champion du Sénégal en titre reste au contact du l’actuel leader.

Jaraaf et GFC se neutralisent

Par contre, le Guédiawaye FC n’a pas pu suivre la cadence des deux premiers du classement. En déplacement au stade Iba Mar Diop, le GFC s’est partagé le point du nul avec le Jaraaf de Dakar (1-1). Guédiawaye reste à la 3e place (21 pts), mais concède désormais trois points de retard sur Diambars et le Casa Sports. Le club de la Médina, également, a gardé provisoirement sa 4e place, avec 18 pts, en attendant le match de Dakar Sacré-Cœur (5e, 17 pts) qui compte seulement un point de moins.

L’autre club de la banlieue, l’AS Pikine (9e 14 pts) a aussi été contrainte au nul (0-0), hier, par l’AS Douanes. Les Gabelous n’ont pas su saisir de l’occasion pour sortir de la zone de relégation. Ils restent à la 13e place, avec 11 pts.

TFC se ressaisit

Les supporters rufisquois ont retrouvé le sourire ce week-end, avec le succès de Teungueth FC (8e, 15 pts). Le TFC a renoué avec le succès, après deux défaites successives, en s’imposant face au Stade de Mbour (11e, 13 pts) sur le score d’un but à zéro. Le but de la victoire a été marqué par le champion d’Afrique avec la sélection nationale locale, Moctar Koita à la 44e mn.

La Linguère de Saint-Louis n’arrive toujours pas à redresser la pente. Le club de l’ancienne capitale du Sénégal a concédé, ce dimanche, son troisième match nul (1-1) d’affilée face à la lanterne rouge, le Cneps Excellence de Thiès (14e, 4 pts). Comptant six joueurs sélectionnés pour la Can U20, Génération Foot (10e, 13 pts) a obtenu la déprogrammation de sa rencontre contre Dakar Sacré-Cœur.

Résultats Teungueth FC - Stade Mbour 1-0 Jaraaf - Guédiawaye FC 1-1 Diambars - US Gorée 1-0 Linguère - Cneps 1-1 Casa Sports - Sonacos 2-1 AS Pikine - AS Douanes 0-0 Dakar Sacré-Cœur - Génération Foot Remis Ligue 2 – 12e journée Mbour Petite Côte - Wally Daan Keur Madior - Oslo 0-0 Ajel - Jamono Fatick 0-0 US Ouakam - Demba Diop 2-0 Lundi Stade Caroline Faye 16h30 Amitié FC - Thiès FC Stade Alassane Djigo B Port - Duc Stade Alboury Ndiaye 16h30 Ndiambour - HLM

LOUIS GEORGES DIATTA