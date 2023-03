L’actuel leader, Diambars, a été tenu en échec par la Linguère de Saint-Louis (1-1), hier. Le Casa Sports, qui est devenu son dauphin, a également concédé le nul à domicile face à Génération Foot (1-1).

Le peloton de tête de la Ligue 1 a ralenti la cadence durant cette 15e journée jouée ce week-end. Le leader, Diambars (28 pts) et le Casa Sports (2e, 26 pts) ont été contraints au nul. Les Académiciens de Saly sont allés prendre le point du nul à Saint-Louis, hier, face à la Linguère. Les Saint-Louisiens ont ouvert le score très tôt à la 7e mn par Souleymane Cissé. Mais les Samba Linguère n’ont pas su conserver cet avantage. Ils seront rattrapés au score par les Grenats (1-1), dix minutes plus tard, grâce à Insa Boye (17e). Les deux équipes ne sont pas parvenues à trouver le chemin des filets jusqu’à la fin du temps réglementaire. La Linguère n’a pas saisi l’opportunité de sa bonne entame de partie pour mettre fin à sa mauvaise série de cinq matchs sans victoire (3 nuls et 2 défaites). Avec ce 7e match nul, le club nordiste reste dans la zone de relégation, à trois longueurs du premier non relégable.

Quant au Casa Sports, il a été tenu en échec par l’Académie de Déni Birame Ndao. Les Ziguinchorois ont été d’ailleurs surpris par les Grenats, qui ont ouvert le score à la 19e mn par Idrissa Guèye (0-1). Les hommes d’Ansou Diadhiou ont remis les pendules à l’heure grâce à Raymond Diémé (1-1, 34e). Avec le match reporté de Guédiawaye FC (3e, 25 pts), le Casa a repris la 2e place, avec 26 pts. Génération Foot a aussi gagné un rang, en passant de la 7e à la 6e place, avec 20 pts.

Teungueth FC a renoué avec le succès, après le nul (0-0) sur la pelouse de l’AS Douanes le tour précédent. Le club de Rufisque s’est imposé (2-0) en ouverture de la 15e journée, ce samedi, face au Cneps Excellence de Thiès (14e, 4 pts), qui s’enlise davantage à la dernière place du classement. Ibou Ciss (39e) a donné l’avantage à son équipe (1-0) en première période. Les Thiès ne sont pas parvenus à revenir au score. Le TFC a même aggravé la marque dans les arrêts de jeu par Papa Doudou Diallo (90e, +2). Teungueth FC s’est rapproché du podium en occupant la 4e place (24 pts), à un point du troisième et à quatre unités du premier.

L’AS Pikine et l’AS Douanes se ressaisissent

L’AS Pikine (11e, 17 pts) et l’AS Douanes (12e, 16 pts) ont fait une bonne opération en s’imposant respectivement devant l’US Gorée (7e, 20 pts) et le Jaraaf de Dakar (5e, 21 pts). Les Pikinois ont mis fin à cinq matchs sans victoire (trois défaites et deux nuls) en dominant les Insulaires sur le score d’un but à zéro. L’unique but de la rencontre a été marqué par Mamadou Lamine Dramé à la 5e mn. Quant aux Gabelous, ils ont retrouvé la voie du succès, après quatre nuls successifs, en battant le club de la Médina (1-0). Les Médinois ont été surpris sur leur terrain en concédant un but dans les arrêts de jeu de la première période.

La rencontre entre le Stade de Mbour (8e, 18 pts) et la Sonacos de Diourbel (10e, 17 pts) s’est soldée par un match vierge. L’affiche devant opposer Dakar Sacré-Cœur (9e, 18 pts) au Guédiawaye FC (3e, 25 pts) a été reporté ‘’pour cause d'absence du corps arbitral’’, a informé l’Académie de la Sicap sur sa page Twitter.

Résultats Ligue 1 Teungueth FC - Cneps Excellence 2-0 Stade de Mbour - Sonacos 0-0 Jaraaf - AS Douanes 0-1 Casa Sports - Génération Foot 1-1 AS Pikine - US Gorée 1-0 Linguère - Diambars FC 1-1 Dakar Sacré-Cœur - Guédiawaye FC Reporté Ligue 2 - 15e journée Duc - Jamono Fatick 1-0 Keur Madior - Wally Daan 0-0 Mbour Petite Côte - Thiès FC 0-1 Amitié FC - Demba Diop 1-1 Port - HLM 2-0 AJEL - Oslo 2-1 Ndiambour - US Ouakam 0-1

LOUIS GEORGES DIATTA