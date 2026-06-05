Publié le 5 Jun 2026 - 15:19
LIGUE 1 - 30E JOURNÉE :

Teungueth FC sacré champion du Sénégal

 

La Ligue 1 sénégalaise a joué sa 30e et dernière journée ce jeudi. Teungueth FC a décroché le titre de champion du Sénégal à l’issue de sa victoire face à Guédiawaye FC (0-1). L’ASC Cambérène et la Sonacos de Diourbel sont reléguées en Ligue 2.

 

Pour la troisième fois de son histoire, Teungueth FC (1er, 51 pts, +15) est champion du Sénégal (2021, 2024, 2026). Dans la course au titre avec son voisin de l’Ajel (2e, 51 pts, +8), TFC a terminé à la tête du classement grâce à sa victoire sur la pelouse de Guédiawaye FC (13e, 29 pts), sur le score d’un but à zéro. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Raphaël Ndong, qui a délivré son équipe en seconde période. Les deux équipes s’étaient neutralisées en première période, au même moment où Ajel menait au score (0-1) devant Génération Foot (4e, 48 pts), par l’intermédiaire de Mohamed Diop sur penalty (15e).

Vainqueur à Déni Biram Ndao devant GF (0-1), Ajel va nourrir de grands regrets pour avoir cédé le fauteuil de leader dans les derniers moments, après l’avoir occupé pendant pratiquement toute la deuxième partie du championnat.

L’US Gorée, qui a remporté le titre honorifique de champion à mi-parcours, a arraché la troisième place (48 pts) grâce au point du nul obtenu face au Stade de Mbour (10e, 33 pts), sur un score nul et vierge. Champion sortant, le Jaraaf de Dakar (6e, 41 pts) a bouclé sa saison mitigée sur une note positive. Le club de la Médina a battu l’ASC Camberène (0-2). Ce résultat a été fatal pour les Camberénois qui terminent à la dernière place (16e, 24 pts) et sont relégués en Ligue 2.

Ils seront accompagnés dans cette descente aux enfers par la Sonacos de Diourbel (15e, 25 pts). Les Huiliers ont été battus par l’US Ouakam (7e, 40 pts), sur le score de deux buts à un. C’est sur la même marque que le Casa Sports (8e, 40 pts) a perdu face à Dakar Sacré-Cœur (12e, 31 pts) et que l’ASC HLM (11e, 32 pts) a battu l’AS Pikine (9e, 38 pts). La Linguère de Saint-Louis (14e, 25 pts) s’est sauvée in extremis de la relégation grâce au nul (1-1) contre WallyDaan (5e, 44 pts).

 Résultats : 

  • Guédiawaye FC - Teungueth FC 0-1
  • Casa Sports - Dakar Sacré-Cœur 1-2
  • Linguère - WallyDaan FC 1-1
  • ASC Camberène - Jaraaf 0-2
  • US Gorée - Stade de Mbour 0-0
  • ASC HLM - AS Pikine 2-1
  • Génération Foot - Ajel 0-1
  • USO - Sonacos 2-1

    LOUIS GEORGES DIATTA

    Section: 
    sport
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