Bien loin des strass et des paillettes, Kylian Mbappé est en train de terminer sa saison sans grand éclat, au sein d'un PSG indécent. Combien de temps cela peut-il durer ?

Il avait pourtant ramené l’espoir après une première demi-heure cataclysmique pour les siens, en égalisant d’un but plein de roublardise, quelques secondes après avoir clairement cherché à obtenir un penalty. Dans une rencontre qu’aucun de ses partenaires ne semblait vraiment motivé à jouer, Kylian Mbappé s’est battu pour tenter de redonner un peu de vie à ce PSG en état de mort cérébrale depuis de longues semaines. En vain, malgré un face-à-face perdu avec Yvon Mvogo en début de partie, suivi de nombreuses tentatives en seconde période. Trop seul, le génie français n’a pu éviter un naufrage qui l’affecte forcément, au moment même où Erling Haaland et Manchester City trônent à nouveau au sommet de la Premier League, où Karim Benzema profite pleinement du printemps à Madrid et où tout le monde joue pour aller chercher les plus belles distinctions.

Tout seul dans son coin

Si Lionel Messi ne donne pas l’impression de se soucier le moins du monde de boxer encore dans la catégorie des cadors, des joueurs vers lesquels tous les yeux sont braqués chaque week-end dans l’attente du prochain exploit, ce n’est pas le cas du Bondynois. Kylian Mbappé n’a pas prolongé à Paris il y a tout juste un an pour que sa saison ne passe pas l’hiver, année après année, au sein d’un club où rien ne change. Ou alors pour le pire. Quatre mois après avoir traîné de toutes ses forces l’équipe de France jusqu’en finale de Coupe du monde, inscrit un triplé contre l’Argentine en finale et être passé à deux doigts de broder presque à lui tout seul une troisième étoile sur le maillot frappé du coq, Kylian Mbappé est en train de terminer cet exercice 2022-2023 dans la tristesse.

Pendant que la plupart des grands noms du ballon rond s’éclatent, lui subit les événements match après match. « C’est important de dire aux supporters qu’on comprend très bien qu’ils sont déçus aujourd’hui. Nous aussi. Je viens de revenir du vestiaire, j’ai vu toute une équipe très déçue de la défaite, se lamentait Luis Campos au coup de sifflet final sur Canal + Sport. On est premiers du championnat. Il ne faut pas perdre la tête, continuer notre travail et aller chercher ce titre. Ce que j’attends, c’est une réaction. » Le disque semble rayé dans les coursives du Parc des Princes, où le discours est le même après chaque match ou presque depuis le mois de mars. Sur ses quatre derniers matchs à domicile, Paris s’est incliné à trois reprises et remercierait presque Salis Abdul Samed pour son coup de sang sur Hakimi pour faire basculer (ou saboter, c’est selon) le choc contre Lens.

Et maintenant, on fait quoi ?

Obnubilé par les titres, les records et la legacy qu’il laissera au football, Kylian Mbappé n’a plus vraiment de temps à perdre. L’heure est d’ailleurs peut-être venue de lui parler d’âge. À 24 ans et 4 mois, son coéquipier Lionel Messi comptait déjà trois Ligues des champions à son palmarès, et autant de Ballons d’or. Son idole Cristiano Ronaldo, lui, avait déjà soulevé une fois chacun des deux trophées après lesquels le n°7 du PSG court toujours. Pour combien de temps encore ? Les grands changements qui lui étaient promis l’an dernier au moment de sa prolongation viendront-ils un jour ? Un an plus tard, le projet QSI n’a jamais semblé aussi loin d’aboutir.

Accumuler les titres de champion de France et de meilleur buteur – avec son 23e but face aux Merlus, sa saison est loin d’être mauvaise sur le plan statistique – ne peut lui suffire éternellement. Surtout quand cette saison, Erling Haaland, présenté bien malgré lui comme son concurrent au titre honorifique de patron de la nouvelle génération, explose tous les records pour ses débuts en Angleterre et pourrait permettre à Manchester City de soulever enfin la Coupe aux grandes oreilles au sein d’un projet plus avancé. Et vraisemblablement mieux ficelé. Dans ce contexte parisien qui ne cesse de s’obscurcir, Mbappé peut-il attendre ne serait-ce qu’un an de plus, en espérant que les choses s’améliorent ? Lui seul détient la réponse.

