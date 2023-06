Dans une déclaration, la Ligue démocratique dit que ‘’le Sénégal vit, à nouveau, après mars 2021, une des phases les plus tragiques de son histoire récente, du fait des appels incessants du leader du Pastef à l’insurrection et à la défiance des institutions républicaines. L’enchaînement d’actes violents depuis l’annonce du verdict condamnant le leader du Pastef à deux ans de prison ferme et à une amende de 600 000 F dans l’affaire privée qui l’oppose à une autre citoyenne a valu à notre pays d’enregistrer d’innombrables saccages de biens publics et privés, avec hélas la mort de 16 de nos concitoyens, des jeunes notamment’’, a souligné la Ligue démocratique dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

Elle déplore ‘’la furie dévastatrice contre des sites stratégiques (installations de traitement d’eau, banques, stations-service, etc.), l’attaque barbare des universités de Dakar et de Ziguinchor (hauts lieux du libre déploiement de la pensée et de la tolérance des idées contradictoires), des moyens de transport (gare du TER de Rufisque, BRT notamment) et divers commerces qui prouvent à suffisance l’objectif des commanditaires de cette violence inouïe : semer le chaos dans notre cher pays ou à tout le moins mettre l’économie à l’arrêt’’.

Selon la LD, ‘’cette quête du pouvoir politique par l’intimidation et la peur est le propre des adeptes de la pensée unique qui, ailleurs, ont brûlé des bibliothèques et autres lieux du savoir ou de culte. Dans l’histoire politique moderne du Sénégal, jamais des acteurs n’ont véhiculé tant de haine et recouru à autant d’actes meurtriers. Cette stratégie funeste de conquête du pouvoir est totalement étrangère à nos traditions de débats d’idées contradictoires et à notre espace politique qui garantit la libre expression des offres politiques et dont le système électoral éprouvé a permis la réalisation de deux alternances pacifiques’’, déplore la LD. Ainsi, La Ligue démocratique condamne fermement ces violences barbares et appelle tous les citoyens à faire preuve de sérénité et d’esprit de responsabilité pour préserver le Sénégal d’un chaos aux conséquences imprévisibles. Aussi, invite-t-elle tous les acteurs politiques, économiques et sociaux à prendre part au dialogue national appelé par le président de la République.