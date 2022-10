LIGUE DES CHAMPIONS : Sadio Mané et le Bayern illuminent l’Allianz Arena

Le Bayern Munich a consolidé sa première place avec une 3e victoire d’affilée (5-0) en Ligue des champions. Sadio Mané a réalisé une prestation de haute facture couronnée d’un but, son premier de la saison, et d’une passe décisive.

Sadio Mané monte en puissance avec le Bayern Munich. L’attaquant sénégalais continue de surfer sur la vague positive, à l’issue de la trêve internationale. Il a participé activement à la large victoire (5-0) du club bavarois face à Viktoria Plzeň, hier, à l’Allianz Arena. Buteur en championnat contre le Bayer Leverkusen (4-0), Mané a récidivé en ouvrant son compteur en Ligue des champions. Le Sénégalais s’est joué de la défense tchèque avant de battre le portier du pied gauche (21e, 3-0), après les buts de Leroy Sané (7e) et Serge Gnabry (13e). Avec cette nouvelle réalisation, il entre dans le cercle restreint des quatre joueurs africains à avoir inscrit au moins 25 buts en Ligue des champions. Il arrive au pied du podium derrière Samuel Eto’o (30 buts), Mohamed Salah (37 buts) et Didier Drogba (44 buts).

L’ancien attaquant de Liverpool a offert une passe lumineuse à Sané pour le doublé (50e). Il a aussi été impliqué dans le 5e but bavarois. C’est lui qui a fait la passe à Leon Goretzka servant Eric Choupo-Moting, rentré au début de la deuxième période à la place Musiala, qui a crucifié à nouveau le gardien adverse d'une frappe dans la lucarne (59e, 5-0).

Grâce à cette troisième victoire consécutive en autant de rencontres, le Bayern conforte son leadership dans le groupe C, avec 9 pts (9 buts et 3 cleans sheets) tandis que le Viktoria Plzen est lui bon dernier avec toujours aucun point au compteur. L’Inter occupe la 2e place (6 pts) à la suite de victoire (1-0) face au Barça (3 pts), qui est relégué au 3e rang.

L’OM de Pape Guèye se relance

Mal embarqué dans son aventure européenne, l’Olympique de Marseille de Pape Guèye s’est relancé de la plus des manières. Les vice-champions de France ont accueilli et corrigé les Portugais du Sporting (1er, 6 pts) sur le score de quatre buts à un. Cette première victoire permet à l’OM de revenir à un point de Tottenham (2e, 4 pts) et de Francfort (3e, 4 pts), qui se sont neutralisés (1-1).

Les visiteurs ont pourtant réalisé une entame idéale en ouvrant très tôt le score avec une frappe enroulée de Trincão (0-1, 1re). Mais le portier Portugais Adan a décidé de relancer l’OM en dégageant sur Sanchez, qui contrait le ballon dans la cage vide (1-1, 14e). Totalement relancés, les Marseillais ont étouffé les Portugais et Harit a donné même l’avantage aux siens de la tête sur un centre de Clauss (2-1, 17e). Encore une belle erreur de relance d’Adan. Dans un cauchemar, le gardien espagnol a arrêté un contre de Tavares de la main en dehors de sa surface et a logiquement été expulsé. L’OM accélérait encore et Balerdi a enfoncé le clou de la tête sur un corner d’Harit (3-1, 28e). Le milieu de terrain sénégalais a effectué son entrée en jeu en seconde période, à la place de Under (62e). En fin de rencontre, Mbemba a profité d’un tir de Sanchez repoussé par Israël pour alourdir la note d’une frappe placée (4-1, 85e).

LOUIS GEORGES DIATTA