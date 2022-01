Une présentation de la fondation Lions of Africa d’Ablaye Dieng a été faite en marge d’un point presse. La fondation ambitionne de jouer un grand rôle dans le volet social et humanitaire au Sénégal. Elle envisage de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations marginalisées et défavorisées du Sénégal, plus particulièrement celles des jeunes et des femmes.

Elle s'investit aussi, selon Laye Ananas, dans tout projet humanitaire visant à aider la population sénégalaise et de développement économique. Elle a, en outre, vocation à exercer toute activité à caractère philanthropique pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ainsi que toute activité à but philanthropique générant des produits financiers.

‘’Pour son lancement et sa mise sur orbite un programme annuel est ainsi concocté : lancement officiel au cours d'une grande cérémonie des réceptions récépissé ; soirée de levée de fonds pour recueillir des fonds ; distribution ponctuelle de présents au cours des grandes fêtes religieuses’’, explique l’initiateur.

Quant aux ressources annuelles de la fondation, le directeur artistique renseigne qu’ils se composent des cotisations de ses membres, des subventions qui peuvent lui être accordées par les pouvoirs publics, des dons et legs, des intérêts et revenus des biens et valeurs qu’elle pourra posséder, des produits des campagnes d’appel à la générosité publique sous toutes ses formes organisées conformément à la législation en vigueur et des soirées de levée de fonds que Lions of Africa peut organiser pour se doter de ressources financières substantielles.