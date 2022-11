C’est à leurs dépens que Thiaba Faye et son frère Arona Faye ont appris que la loi est appliquée dans toute sa rigueur au Sénégal. Surtout quand la dignité d’un citoyen est bafouée. Pour avoir injurié et calomnié un colonel des douanes, ils ont été condamnés à un mois d’emprisonnement ferme.

De l’économie des faits, il résulte que les prévenus disputaient un terrain avec le colonel Souleymane Sané. Ce terrain, disent-ils, appartient à leur sœur Seynabou Faye. À les en croire, celle-ci l’aurait acheté auprès de la coopérative groupe Nabi en 2014. Malheureusement, il s’est trouvé que ledit terrain est la propriété de Lansana Sané, oncle du colonel des douanes Souleymane Sané. Il y a même entamé des travaux de construction sous la supervision de son neveu. Étant allés se plaindre auprès de la coopérative groupe Nabi, cette dernière leur a demandé d'attendre afin qu’elle leur attribue un autre terrain. Croyant que le colonel voulait leur imposer la loi du plus fort, ils ont commencé à s'acharner sur lui.

En plus de lui réclamer le terrain, Arona et ses sœurs ont fait des lives, des vidéos et écrit des graffitis sur les murs du bâtiment pour traiter le colonel Sané de tous les noms d’oiseaux. Ils l’ont traité de ‘’courtier et de spéculateur foncier’’. Le trio est même allé vilipender le plaignant dans une émission matinale de grande audience sur une radio de la place. Le colonel Sané a alors porté plainte contre eux auprès de la Cybercriminalité. Ainsi, ils ont été arrêtés et déférés au parquet. Le procureur avait décerné un mandat de dépôt contre Arona Faye dit ‘’Aro’’ et mis en liberté provisoire les dames.

Attraits tous les trois à la barre pour répondre des faits de violence et voie de fait et d’injures, Arona Faye et ses sœurs ont amèrement regretté leur acte. Ils ont reconnu les faits justifiant leur acte par le désespoir. Selon eux, ils sont allés partout pour réclamer le terrain de leur sœur, en vain.

La partie civile, qui n’a pas comparu, a été représentée par ses conseils et le commandant Diamanka qui y était également en qualité de témoin. Pour les robes noires, leur client a été atteint dans sa dignité et son honneur. De leurs avis, les actes posés par les prévenus sont graves. ‘’Ils ont insulté, injurié et calomnié un honnête citoyen sans aucune preuve’’, ont regretté les conseils du plaignant, réclamant le franc symbolique.

Un mois ferme pour Arona Faye et Thiaba Faye

Prenant la parole pour ses observations, la déléguée du procureur a regretté le fait que les prévenus n'ont manifesté aucun regret actif. ‘’Le colonel a eu à faire un parcours professionnel régulier et satisfaisant et c'est anormal que de tierces personnes se lèvent du tic au tac pour l'accuser de courtier. C'est anormal, Monsieur le Président. Ils se disputent un terrain qui ne leur appartient même pas. Il appartient à leur sœur germaine Seynabou Faye’’, a pesté la parquetière.

Elle a ainsi demandé qu’ils soient, chacun, condamnés à une peine ferme de six mois et à payer solidairement une amende de 100 000 F CFA.

Pour la défense, ses clients sont ‘’des personnes désespérées et abandonnées à elles-mêmes. Elles ont tiré des leçons de cette affaire et fait amende honorable’’. À cet effet, elle a demandé au tribunal de tenir compte des circonstances des faits, avant de plaider la clémence. La défense n’a pas été suivie par le tribunal qui, dans son délibéré, a condamné Arona Faye et Thiaba Faye à six mois dont un mois ferme. Cette dernière s’est vue décerner un mandat de dépôt à l’audience. Leur sœur Salimata Faye a pris six mois avec sursis.

