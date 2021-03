Dans un communiqué qui nous est parvenu hier, la maison d’édition L’harmattan-Sénégal félicite chaleureusement ses auteurs Khalil Diallo et Ibrahima Hane, respectivement lauréat du Grand Prix Ahmed Baba 2021 et nominé du Prix Orange du livre en Afrique.

Pour le prix Ahmed Baba remporté par le jeune écrivain Khalil Diallo, pour son roman ‘’l’Odyssée des oubliés’’, il a été remis à Bamako, lors de la rentrée littéraire, évènement phare organisée chaque année au Mali pour redynamiser la littérature dans le pays. L’odyssée des oubliés est le deuxième roman de Khalil.

Il est ainsi sur la voie du premier, ‘’A l’Orée du trépas’’ qui avait déjà été plusieurs fois finalistes dans de prestigieuses compétitions. Dans le livre, le jeune écrivain présente, ‘’dans une langue sensible et poétique, un visage sans concession de l’Afrique, entre guerres de religions, conflits sécessionnistes, racisme, patriarcat et esclavage moderne’’.