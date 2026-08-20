L’entrée du consortium 1892 Holdings au capital de Liverpool est plus importante qu’annoncé initialement. Selon The Athletic, le groupe d’investisseurs emmené par Amit Bhatia, et auquel participe notamment le milliardaire Jeff Bezos, a acquis environ 38% des parts du club auprès de Fenway Sports Group.

FSG reste actionnaire majoritaire et conserve le contrôle opérationnel des Reds. Mais l’accord prévoit également une option permettant à 1892 Holdings de prendre une participation majoritaire au cours des douze prochains mois. Une possibilité, et non un engagement, qui pourrait donc conduire à un changement de contrôle de Liverpool à moyen terme.