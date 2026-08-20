Balla Gaye 2 vs Ada Fass, Sa Thiès contre Siteu et Reug Reug face à Ama Baldé, la saison de lutte 2026-2027 promet d'être riche en batailles épiques. Entre confirmation, revanche et peut-être retraite en apothéose, il y en aura de tous les goûts pour les amateurs.

Balla Gaye 2 vs Ada Fass, comment éluder la retraite anticipée !

Au crépuscule de sa carrière, Balla Gaye aura une belle occasion de terminer sa carrière en beauté, le 29 novembre 2026, face à Ada Fass. En même temps, l'ancien Roi des arènes dont la dernière sortie s'est soldée par une défaite contre Siteu aura la ferme volonté de ne pas aligner un troisième revers de rang. Car bien avant le Yalmine, le Fils de Double Less avait mordu la poussière contre Boy Niang 2.

En outre, au-delà même des statistiques qu'il aura à cœur de soigner, l'un des rares tombeurs de Yekini voudra enfin prouver qu'il est capable de dérouter des athlètes plus jeunes que lui. Pour réussir ce come-back attendu depuis quelques années maintenant, Balla Gaye 2 est dans l'obligation de proposer beaucoup mieux que lors de ses précédentes sorties. Un Balla qui domine les débats sur et en dehors de l'arène est donc la condition sine qua non afin que cette retraite qui s'annonce ne se transforme pas en fiasco.

« Je suis de retour au Sénégal. Je donnerai tout pour battre Balla Gaye le 29 novembre prochain. J'ai entendu dire que mon adversaire s'entraîne dur en ce moment. Qu'il travaille encore plus dur car ce ne sera pas facile pour lui. Tout Ndakaaru est derrière moi. Je vais le terrasser et aller chercher le titre de Roi des Arènes et celui d'Empereur des Arènes ». À travers cette déclaration faite il y a juste quelques jours, on sent nettement qu'Ada Fass est prêt à en découdre.

Donc le Lion de Guédiawaye est prévenu face à cet adversaire beaucoup plus jeune que lui et bien armé pour lui imposer une retraite anticipée. Rappelons juste que le Fassois a récemment eu raison d'Eumeu Sene, ancien roi des arènes et double tombeur de Balla Gaye 2. Rien que ce fait d'armes en dit long sur la capacité de « Borom Ndakaru » à défaire les plus redoutables de l'arène.

Siteu vs Sa Thiès : la revanche de tous les dangers

Quand un roi (Sa Thiès) doit croiser le fer avec un empereur (Siteu), cela augure beaucoup plus d'électricité en l'air. Et pour couronner le tout, les amateurs auront droit à une revanche, l'actuel Roi des arènes avait déjà pris le dessus sur son vis-à-vis en juillet 2016. Donc plus d'une décennie plus tard, car l'affiche est prévue pour le 03 janvier 2027, soit Sa Thiès confirme sa suprématie sur le Yalmine, soit ce dernier démontre qu'il a enfin grandi.

Dernièrement couronné Roi des arènes après sa brillante victoire contre Modou Lô, le frangin de Balla Gaye 2 part assez largement favori pour cette seconde confrontation. Plus explosif, mieux outillé que son adversaire en termes de lutte pure, il détient les clés pour conserver son trône. Son dernier triomphe contre Kharagne Lo prouve à suffisance qu'il demeure un sacré challenger.

Toutefois, comme souligné un peu plus haut, Siteu a pris un peu du poil de la bête depuis 2016. Plus aguerri physiquement, le champion de Lansar aura des arguments à faire valoir. Soulignons qu'il a tenu tête à Modou Lô avant de prendre le meilleur sur Balla Gaye 2, le 20 juillet 2025.

Ama Baldé condamné à battre l'intrépide Reug Reug

Peut-être moins reluisante que les 2 premières, une affiche Reug Reug vs Ama Baldé fait aussi déjà saliver plus d'un. Théoriquement, beaucoup donnent Reug Reug favori, estimant que sa puissance physique et son explosivité peuvent faire la différence face à n'importe quel adversaire. Mais réduire Ama Baldé à un simple outsider serait une erreur manifeste d'appréciation. Boy Niang 2 est le dernier à l'avoir découvert à ses dépens.

En effet, le fils de Falaye a déjà prouvé sa capacité à créer la surprise, notamment face à Malick Niang, qu'il avait dominé le 1er juin 2014. Autant dire d'ores et déjà que ce choc s'annonce comme l'un des combats les plus indécis et les plus attendus de la prochaine saison. Toujours est-il qu'Ama Baldé est condamné à l'emporter après trois dernières sorties assez décevantes dont une seule a été couronnée de succès face à Gris Bordeaux, par décision arbitrale. Enfin, le fils de Falaye Baldé a une revanche par procuration à prendre pour Boy Niang 2, récemment défait par le champion de Thiaroye-sur-Mer.

En gros, les lignes vont bouger au cours de la saison 2026-2027 pour permettre en même temps une redistribution des cartes. Les enjeux restent énormes pour les uns et les autres. Même si le statut de ténor paraît immuable, une défaite de X ou Y contraindra ce dernier à descendre un peu plus dans la hiérarchie et à tendre la perche aux jeunes loups : Diop 2, Prince, Jackson, entre autres.

Mais avant cette reconfiguration de l'arène, ce sont les inconditionnels de ce sport de chez-nous qui salivent déjà.

MAMADOU DIOP