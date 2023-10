Dimanche dernier, Ada Fass a pris le meilleur sur Zoss, à l'issue du combat organisé par Jambar Production. Le lutteur de Fass renoue ainsi avec la victoire, après sa sortie manquée contre Zarco, tandis que son adversaire ajoute une sixième défaite de rang à son palmarès.

Ada Fass a réussi à échapper au ‘’combat-piège’’, dimanche dernier, face à l'expérimenté Zoss. Le lutteur de Fass se refait ainsi une santé après son dernier revers en début d'année face à Zarco. Un des chouchous de l'arène, Ada n’a pas tardé à récolter les fruits de sa nouvelle victoire.

En effet, le tombeur de Zoss aura comme futur adversaire un certain Gouy Gui. Mais là ça sera un niveau un cran au-dessus pour la coqueluche de la lutte sénégalaise, même si, faut-il le souligner, Gouy Gui n'est plus cet athlète déchaîné qui déracinait tout sur son passage, à l'aube de sa carrière.

Toujours est-il qu'il s'est déjà prononcé sur ce combat qui s'annonce épique. ‘’Tous les combats que j’ai perdus, c’était à cause d’une baisse de forme. Mais un Gouy Gui à 100 % n’est pas facile à battre. Aujourd’hui, personne ne peut éviter Ada Fass qui est un lutteur très populaire et qui a rempli à chaque fois l’Arène nationale’’, a-t-il commenté sur Lutte TV.

‘’Mais, poursuit le champion de Guédiawaye, je ne suis l’escalier pour aucun jeune lutteur. Zarco qui l’a battu et qui est son pire cauchemar, je l’ai roué de coups et c’est ce que je vais lui faire subir s’il n’a pas de chance. S’il veut atteindre les sommets de l’arène, il doit éviter certains adversaires comme Gouy Gui. C’est un risque pour lui, car si je le bats ce ne sera une surprise pour personne (…) Il est temps que je me fasse respecter et pour cela, il faut que je corrige un jeune lutteur’’.

Ada Fass aura à cœur d'enchaîner une deuxième victoire, surtout face à un champion de la trempe de Gouy Gui. Une victoire contre ce challenger qui n'est pas facile à manœuvrer va permettre au phénomène de Fass de faire un pas supplémentaire vers le cercle très restreint des ténors comme Ama Baldé, Modou Lo, Balla Gaye 2, etc.

Zoss n’a plus que le show comme ‘’prise’’

Pour Zoss, c'est peut-être la retraite anticipée. Car, mine de rien, le lutteur des Parcelles-Assainies n'arrive plus à gagner. Il enchaîne face à Ada Fass un sixième revers d’affilée. Le ‘’Showman’’ est plus devenu un ascenseur pour la jeune génération qui souhaite atteindre un certain niveau, qu'autre chose. Ne serait-ce que pour la beauté de son palmarès, le Parcellois se doit de se ressaisir afin de renouer au plus vite avec le succès.

Toutefois, le leader de l'écurie Door Doraat peut encore compter sur sa grosse cote au sein de l'arène. Car Zoss est plus qu'un simple athlète ; il assure le show à chacune de ses sorties. Les amateurs viennent le voir aussi pour son côté ‘’ambianceur’’. Et quand on sait drainer les foules comme sait le faire l’‘’Américain’’ de l'arène, les promoteurs se bousculent pour vous signer un contrat. Il ne serait pas surprenant que Zoss décroche un nouveau combat d'ici la fin de l'année.

En outre, les challenges successifs lui permettent en même temps de mieux préparer l'après-lutte avec les cachets engrangés.

MAMADOU DIOP