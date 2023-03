Deux vastes opérations, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière et le non-port de casque et la sécurisation des personnes au niveau national par la police, entre deux jours, a permis de faire d’excellents résultats.

Mardi dernier, sur toute l’étendue du territoire national, entre 8 h et 10 h, la police nationale a mobilisé commissariats d’arrondissement, centraux, urbains, entre autres, pour mener une opération de lutte contre l’insécurité routière, notamment le non-port de casque chez les conducteurs de deux-roues. À l’issue de ladite opération, selon nos sources, 2 300 motos ont été immobilisées au niveau des 14 régions du Sénégal. Quatre millions F CFA, dit-on, ont été collectés en termes d’amendes forfaitaires.

‘’Ces opérations qui vont se faire souvent dorénavant ont pour objectif de lutter contre les accidents mortels. Le constat est que souvent, quand il y a un accident mortel dans la circulation, s’il y a un conducteur de moto comme victime, c’est parce qu’elle n’avait pas mis un casque. Elle a aussi pour objectif de lutter contre l’insécurité routière’’, expliquent des interlocuteurs.

En outre, dans la nuit du mercredi au jeudi dernier, entre 21 h et 6 h, la police nationale a, de nouveau, effectué une vaste opération de sécurisation des personnes et de leurs biens sur le territoire national. Cette opération, indiquent nos interlocuteurs, ont mobilisé 800 personnes en tenue et en civil. Elle a permis d’interpeller 462 personnes, dont 288 pour vérification d’identité, 92 pour ivresse manifeste publique, 22 pour nécessité d’enquête.

Pour le reste, les hommes du commissaire Ibrahima Diop, le patron de la Direction de la Sécurité publique, leur reproche les faits de détention et usage de chanvre indien (3), d’offre et cession de chanvre indien (4), de détention et usage collectif de chanvre indien (5), de racolage (4), de coups et blessures volontaires (2), de non-inscription sur le ficher sanitaire (3), d’association de malfaiteurs (3), d’outrages à agents (2), de faux et usage de faux (1), d’escroquerie (2), de jeux de hasard (3), de tentative d’assassinat (1), de vol (8), entre autres.

CHEIKH THIAM