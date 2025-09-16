Cinq cent douze (512) assistants à la sécurité de proximité (ASP) ont reçu, ce vendredi, leurs attestations de fin de formation au Centre d’entraînement tactique n°7 « Capitaine Mbaye Diagne » de Thiès. La cérémonie officielle, présidée par le directeur général de l’ASP, Oumar Touré, s’est tenue en présence de l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, M. Georges Faye, des encadreurs militaires ainsi que des familles des récipiendaires.

Au terme de plusieurs semaines d’intenses entraînements, les 512 assistants à la sécurité de proximité sont désormais opérationnels. « Ils ont bénéficié d’un programme structuré alliant rigueur, discipline et renforcement de capacités opérationnelles afin de répondre efficacement aux missions et aux défis dans leurs zones de déploiement », a déclaré, hier, le directeur général de l’ASP, Oumar Touré.

À l’issue de la cérémonie, les récipiendaires ont offert aux invités une séance de démonstration de techniques de self-défense acquises durant leur stage. Vêtus de leurs uniformes habituels – polos et pantalons kaki –, ils ont exécuté diverses figures d’arts martiaux destinées à neutraliser un adversaire sans le blesser, illustrant la discipline et la créativité inculquées au cours de leur formation.

Le Dg de l’ASP souligne, en effet, l’évolution du métier : « L’assistant à la sécurité de proximité, dit-il, évolue désormais dans un environnement social, politique, juridique et médiatique plus complexe et plus exigeant. Je reste néanmoins confiant, convaincu que cette formation leur a donné les outils et les valeurs nécessaires pour relever ces défis avec discernement. »

L’adjoint au gouverneur de Thiès, M. Georges Faye, a tenu à rappeler aux agents le sens profond de leur engagement : « Délivrer un service public, ce n’est pas adopter une posture autoritaire. C’est accompagner, aider, orienter. Nous devons nous engager davantage, car nous travaillons pour nos concitoyens. »

Pour sa part, le commandant du Centre tactique n°7, le chef d’escadron Pouye, a exprimé sa fierté d’avoir accueilli cette cohorte. Selon lui, cette session illustre l’importance du pôle militaire de Thiès, devenu un lieu privilégié de formation pour les forces nationales comme pour des partenaires internationaux.

« Nos encadreurs, aux côtés de ceux de l’ASP, ont œuvré sans relâche pour préparer ces agents sur les plans physique et moral. Cette formation a visé à affermir leur vocation, à renforcer leur esprit de cohésion et à leur inculquer l’humilité indispensable à leur mission », a-t-il insisté.

La remise des attestations marque non seulement la fin d’un cycle de formation, mais également un engagement renouvelé des agents de l’ASP à servir la nation avec professionnalisme et proximité. Ce recyclage, au-delà du perfectionnement technique, se veut un gage de discipline, de civisme et de dévouement au service des populations.

Ndeye Diallo (Thiès)