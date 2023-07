La corruption est l’un des fléaux les plus endémiques de notre siècle. C’est pour cette raison que chaque pays s’organise en vue de porter un combat singulier contre ce phénomène. Au Sénégal, les autorités ont mis en place l’Ofnac (Office national de lutte contre la fraude et la corruption) qui a mis en œuvre un plan national de lutte contre la corruption. L’heure est à son évaluation.

La 2e session du Comité technique de coordination, de suivi et d'évaluation (CTSE) de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC) se tient à Saly Portudal cette semaine. En effet, créé depuis 2012, le Sénégal a fait de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) son outil de lutte contre la corruption qui est considérée comme la priorité de ses priorités. ‘’Et en 2020, le président de la République Macky Sall a ordonné l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui a regroupé autour d'une table tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre la corruption aussi bien les acteurs étatiques que les acteurs non étatiques, notamment la société civile, les ordres professionnels, les associations de patrons, les associations d'employeurs et tout le monde’’, a rappelé Serigne Bassirou Guèye.

Dans le même sens, le président de l’Ofnac précise que la stratégie a été adoptée et adossée à un plan quinquennal 2020-2024 et qui avait essentiellement trois objectifs. ‘’Le premier a été le renforcement des cadres institutionnels de lutte contre la corruption des cadres législatifs et institutionnels. C’est-à-dire, avoir de bonnes dispositions législatives et réglementaires, avoir des institutions adaptées. Le deuxième objectif a été l'amélioration de la coordination des interventions ainsi que de leur gouvernance. Il fallait que tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre la corruption soient dans un cadre bien coordonné pour qu'il n'y ait pas de contradiction dans les programmes. En troisième lieu, il y avait l'amélioration de la communication et le renforcement des capacités des acteurs qui doivent lutter contre la corruption’’, indique le président.

À l’en croire, ces trois objectifs sont déroulés sous la supervision de trois organes : le Comité national qui est présidé par le président de la République, le Comité technique de pilotage, le Comité technique de coordination de suivi et d'évaluation présidé par le président de l'Ofnac et l'unité de coordination. ‘’Et aujourd'hui précisément, nous sommes là dans le cadre de la deuxième session du Comité technique de coordination de suivi et d'évaluation avec l'ensemble des acteurs qui luttent contre la corruption’’, a souligné l’ancien procureur de la République.

Le président Guèye est d’avis que ‘’le Sénégal est déjà très coté au niveau international. Tous les organes qui sont recommandés par les conventions auxquelles nous sommes partis, on était instituée au Sénégal. Les acteurs qui sont dans la lutte contre la corruption sont extrêmement dévoués. L'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts en termes de nous doter de ressources humaines et financières pour mener cette activité. Il nous reste maintenant à comprendre que lutter contre la corruption est une stratégie à long terme et que chacun à sa part et que personne ne peut se permettre de saboter la stratégie par des réflexions, par des messages. Nous avons un message que nous devons tenir ensemble, vous et nous, pour que les Sénégalais croient en cette lutte-là et pour cela, ça ne peut passer à la décrédibilisation des institutions qui les organisent’’, dit-il.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)