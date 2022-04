Ce samedi 9 avril, dans le domaine protégé du village de Saré Mady, dans la commune de Ndorna, il y a eu un accrochage entre des trafiquants de bois et des agents des eaux et forêts. Il y a eu un mort.

Déconcertant, alarmant, effrayant… Les adjectifs et les superlatifs ne manquent pas pour décrire l’ampleur du trafic de bois dans la région Kolda et ses conséquences sur l’économie régionale ou nationale. Car, malgré la ténacité des agents des eaux et forêts, le trafic ne faiblit pas dans le département de Médina Yoro Foula.

Ainsi, pour barrer la route aux trafiquants, l’armée, le service des eaux et forêts et toutes les autres forces de sécurité ont décidé d’unir leurs forces. Puisque les trafiquants, en dépit des multiples arrestations et condamnations notées çà et là, persistent dans leurs basses besognes. A longueur d’année, ils pillent la forêt de Médina Yoro Foula qui tend à devenir un désert. Mais, de plus en plus, ils se heurtent aux agents des eaux et forêts.

Ce fut le cas, ce samedi 9 avril, vers 11 h. Les agents des eaux et forêts de la commune de Ndorna ont effectué une descente inopinée dans le domaine protégé du village de Saré Mady. Objectif : traquer les trafiquants de bois. Une fois sur les lieux, ils ont croisé 19 trafiquants de bois, armés jusqu’aux dents, à bord de leurs charrettes déjà remplis de bois de vène et qui étaient en partance pour la Gambie.

Sommés d’arrêter et de coopérer, les ennemis de la forêt ont tout bonnement refusé d’obtempérer. Les coups de sommation n’y ont rien fait. Pis, ils se sont attaqués aux agents des eaux et forêts. ‘’Ils étaient armés de coupe-coupe, de haches, de couteaux, de scies, entre autres, armes blanches, et ils se sont attaqués aux éléments des eaux et forêts. Mais l’attaque leur a été fatale. Car l’un des trafiquants a perdu la vie au cours de cet accrochage. Dix-neuf charrettes, 11 chevaux et 2 ânes ont été saisis par les agents des eaux et forêts’’, renseigne une source. Celle-ci révèle que ‘’le trafiquant tué est originaire du village de Sinthiang Seck. Une contrée située dans la commune de Ndorna’’.

Le corps sans vie a été transporté par les sapeurs-pompiers à l’hôpital régional de Kolda pour autopsie. A signaler que la porosité de la frontière sénégalo-gambienne rend difficile la lutte contre la coupe illicite de bois dans cette partie nord de la région de Kolda.

En effet, la coupe illicite de bois dans le département de Médina Yoro Foula, région de Kolda, est, depuis belle lurette, une réalité. De nombreux jeunes Sénégalais comme Gambiens oisifs et chômeurs vivent de ce trafic illicite très lucratif. Une véritable mafia huilée à coups de milliards, mais qui tue à petit feu les forêts dans cette zone nichée au nord de la région, à la lisière de la frontière gambienne.

NFALY MANSALY